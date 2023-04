Coupe de France: des grilles avec des piques devant les virages, l'image qui choque au Stade de France avant la finale

La finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, samedi soir, fait l'objet d'une surveillance particulière d'un point de vue sécuritaire, entre crainte d'envahissement de terrain et contexte social tendu concernant Emmanuel Macron. Une image choque particulièrement: les grilles installées dans les virages du Stade de France, avec des piques.

Des piques en haut d'une grille. L'image choque beaucoup ce vendredi, à la veille de la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse au Stade de France. Des grilles ont été installées devant les virages, par mesure de sécurité. La décision a d'ailleurs été assumée par la Préfecture de police de Paris vendredi soir, dans un communiqué, plaidant le risque d'envahissement de terrain. Un argument utilisé aussi pour justifier le changement de protocole de remise du trophée.

La crainte d'un envahissement de terrain

"C’est le préfet de Police qui a imposé à la FFF, pour des raisons de sécurité, notamment au vu de l’envahissement de terrain et des incidents qui s’en sont suivis à la fin du match de demi-finale entre le FC Nantes et l’Olympique lyonnais, que la remise du trophée se fasse en tribune. C’est dans le même esprit et pour les mêmes raisons qu’il a demandé à la FFF que le match se tienne grilles levées dans les virages", précise la Préfecture dans un communiqué.

Compliqué d'installer des filets

Il est vrai que la configuration du Stade de France, avec son cercle supérieur, rend difficile l'installation de filets, qui ont largement remplacé les grilles dans les stades français et étrangers.

Mais au delà de l'installation de grilles - comme cela se fait dans plusieurs stades pour encadrer les secteurs visiteurs notamment - ce sont ces piques qui interrogent... voire inquiètent. Il ne s'agit toutefois pas d'une première! e, 2016 par exemple, ces mêmes grilles avaient été mise en place pour la finale entre l'OM et le PSG.

Sur les réseaux sociaux, la colère est très présente et beaucoup assimilent ces grilles à un parcage animalier, à un dispositif "moyenâgeux" ou à un oubli total des drames en Angleterre, avec des mouvements de foules dramatiques qui ont marqué les années 1980, notamment le drame d'Hillsborough qui avait fait près d'une centaine de morts en 1989. L'Association nationale des supporters a annoncé déposer un recour devant le tribunal administratif.