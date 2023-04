Macron remettra la Coupe de France en tribune et non sur la pelouse: mais c'est quoi la tradition?

Ce samedi, le vainqueur de la Coupe de France recevra le trophée des mains du président de la République Emmanuel Macron. Cette remise de la coupe aura lieu en tribune et non sur la pelouse, une première depuis 2019.

C’est finalement le retour d’une tradition. Ce samedi soir, dans la foulée de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, l’équipe sacrée recevra le trophée des mains d’Emmanuel Macron dans la tribune présidentielle, selon des informations de RTL confirmées ensuite par BFMTV puis par la Préfecture de police de Paris.

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris donne des précisions concernant le protocole de remise du trophée. Et assure que la décision de remettre la coupe en tribune (et non sur la pelouse) émane du préfet, par crainte d'un envahissement de terrain.

"C’est le préfet de Police qui a imposé à la FFF, pour des raisons de sécurité, notamment au vu de l’envahissement de terrain et des incidents qui s’en sont suivis à la fin du match de demi-finale entre le FC Nantes et l’Olympique lyonnais, que la remise du trophée se fasse en tribune. C’est dans le même esprit et pour les mêmes raisons qu’il a demandé à la FFF que le match se tienne grilles levées dans les virages", précise le communiqué.

Lors des trois dernières éditions, remportées par le PSG (2020 et 2021) et Nantes (2022), le lauréat avait soulevé la coupe directement sur la pelouse.

Le trophée n'est plus remis en tribunes depuis l'arrivée du Covid

Ce changement avait été lancé en 2020, en pleine pandémie du Covid-19, devant moins de 5.000 spectateurs, où seul le capitaine avait le droit de toucher le trophée. Auparavant, la coutume était que le vainqueur soulève la coupe depuis les tribunes, ce qui avait notamment donné à une altercation entre Neymar et un supporter à l’issue de la finale perdue par le PSG contre Rennes.

Parmi les souvenirs plus réjouissants, il y a évidemment l’image de Mickaël Landreau en 2000, capitaine du FC Nantes, soulevant le trophée en tribunes avec Réginald Becque, son homologue de Calais vaincu sur la dernière marche. Jean-Pierre Papin avait aussi claqué une bise à François Mitterand dans la foulée du titre de l’OM, en 1989.

Macron sera-t-il sur la pelouse avant le coup d'envoi?

Ce samedi, Emmanuel Macron est également attendu avant le coup d’envoi de la finale. Les présidents de la République descendent toujours saluer les joueurs avant le match, à quelques exceptions près. Chaque équipe lui est présenté par les capitaines. Ce protocole, parfois très long, donne lieu à des scènes surprenantes, comme lorsque l’entraîneur niçois Christophe Galtier lui avait déclaré sa flamme lors de la dernière finale. La présence du chef de l’État sur la pelouse du Stade de France est encore incertaine, à vingt-quatre heures du coup d’envoi.