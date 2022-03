Coupe de France: "des trucs qui dépassent l'entendement", Kombouaré revient sur la folle soirée nantaise

Qualifié pour la finale de la Coupe de France après la victoire nantaise aux tirs au but face à Monaco (2-2, 4 tab à 2), mercredi soir, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré est revenu sur la belle soirée pour lui, ses hommes et tous les supporters présents à la Beaujoire.

Une soirée magique, comme aux plus belles heures du FC Nantes. Mercredi soir à la Beaujoire, c'est une ambiance de fête qui régnait à l'issue du coup de sifflet final de Benoît Bastien. Au bout du suspense, à l'issue d'une séance de tirs au but stressante contre des Monégasques retors, les Canaris sont allés chercher leur qualification pour la finale de la Coupe de France (2-2, 4 tab à 2). Le 8 mai prochain au stade de France contre l'OGC Nice, ils pourront ainsi viser un quatrième sacre dans la compétition après ceux de 1979, 1999 et 2000.

"Ces joueurs sont des grands malades"

La joie de tout le peuple jaune et vert s'est faite ressentir jusqu'à la pelouse du stade, quand plusieurs milliers de supporters ont envahi le terrain afin d'aller féliciter les joueurs pour leur victoire. Un moment de gloire vécu au plus près par le coach Antoine Kombouaré qui ne pouvait masquer, lui aussi, sa satisfaction en conférence de presse après la rencontre.

"C'est une énorme satisfaction, de la fierté, et des trucs qui dépassent l'entendement. C'est un moment assez rare, une victoire en demi-finale, le public qui envahit la pelouse... C'est très beau. On a envie de continuer à rêver, à prendre ce plaisir (...). Ces joueurs sont des grands malades. Heureusement qu'on a le coeur bien accroché avec ce qu'ils sont en train de nous faire vivre (...). L'année dernière, ils se sont fait très peur (maintien en L1 arraché en barrages), alors maintenant vous avez des morbaques, ils en veulent toujours plus, nous on a juste à canaliser."

Une place européenne pour rendre la saison nantaise encore plus belle ?

Mais le technicien nantais n'entend pas pour autant délaisser la Ligue 1, loin de là. Selon lui, "pour gagner cette finale, il faut faire des bons matches avant en championnat". Une condition sine qua non pour arriver dans les meilleures dispositions possibles le 8 mai prochain face aux Aiglons. "Il faut battre Montpellier dimanche, gagner les points qu'il nous manque pour le maintien et on pourra envisager la suite", conclut-il.

7e au classement avec 39 points, autant dire que le maintien devrait être assuré très rapidement par les Canaris. Reste à viser plus haut avec peut-être une place européenne, qui n'est pas si loin (Strasbourg, 5e, possède quatre points d'avance). Et rendre cette saison 2021-2022 encore plus inoubliable pour les Nantais.