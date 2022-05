Nice-Nantes, H-4 en direct: déjà 39 interpellations après des affrontements entre supporters

Les souvenirs de Mickaël Landreau

Dernier capitaine nantais à avoir soulevé la Coupe de France, Mickaël Landreau se souvient parfaitement du 7 mai 2000, date de la victoire contre Calais (2-1). "On gagne et là, à la fin du match, je vais voir Réginald (Becque) et je lui dis: 'Surtout ne le prends pas mal… c’est pour honorer votre parcours et le monde amateur. Si tu en as envie, viens avec moi ! Je pense que ça pourrait représenter tellement bien votre parcours et ce pourquoi on fait du foot !' Je n’ai consulté personne."

