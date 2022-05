Coupe de France: Galtier rend hommage à Dante, à qui "il n’a pas rendu la vie facile" à Nice

A la veille de la finale de la Coupe de France samedi entre Nice et Nantes, Christophe Galtier a rendu un hommage appuyé à Dante, son capitaine.

Les mots sont forts et élogieux. Et ils ont le mérite d’être tenus en la présence du premier concerné. Ce vendredi, Christophe Galtier et Dante étaient présents en conférence de presse, à la veille de la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes (ce samedi à 21h). Alors que le capitaine des Aiglons venait de répondre à une question sur ce que représentait un tel match pour lui, le technicien azuréen a tenu à lui rendre hommage.

>> Revivez la conférence de presse de Galtier et Dante

"Dante, c'est un capitaine qu'on regarde avec admiration. J'ai tout fait pour qu'on puisse lui prendre sa place. Je ne lui ai pas rendu la vie facile. J'ai une grande admiration pour ce qu'il transmet, ce qu'il dégage. Je suis sûr qu'il deviendra un très grand entraîneur dans quelques années", a encensé Galtier, pendant que Dante, à quelques centimètres, affichait un large sourire.

Après une saison 20-21 galère, Dante savoure

Après avoir connu une saison presque blanche lors de l’exercice 2020-2021, avec une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains de novembre à mai, le Brésilien de 38 ans, lui, savoure cette finale. "J'aime le foot, je suis dans le foot pour gagner. T'as toujours envie de revivre chaque année des finales. Quand je regarde le parcours, notamment l'année dernière avec ma blessure, je suis ravi d'être là."

Vainqueur de la Ligue des champions en 2013 avec le Bayern Munich et quadruple champion d’Allemagne avec les Bavarois, il a l’occasion de soulever un nouveau trophée ce samedi soir au Stade de France.