Nantes: "Ça remue", Kombouaré très ému avant la finale de la Coupe de France avec son "club de coeur"

A cinq jours de disputer la finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice, samedi (21 heures), l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré s'est confié sur sa grande émotion. Et admis être secoué par la perspective de jouer une telle rencontre avec son club de cœur.

S’il s’est dit "serein" et "calme" avant la finale de la Coupe de France, samedi face à Nice (21 heures), Antoine Kombouaré (58 ans) sait ce que représente une telle rencontre pour le FC Nantes. Le coach kanak, qui a vécu ses débuts professionnels en tant que joueur avec le maillot jaune des Canaris il y a bientôt 40 ans, a admis ce lundi face aux médias son impatience, et être particulièrement touché par le fait de disputer ce match à la tête de "son" club.

"Se retrouver avec mon club de cœur en finale… C’est quelque chose de très fort, en ce qui me concerne. Ça remue, ça donne beaucoup de responsabilités, d’envie. (…) Je n’ai pas de meilleur moyen pour remercier ce club et les gens qui m’ont accueilli gamin ici, et qui m’ont permis de devenir ce que je suis aujourd’hui. J’y pense tous les jours", a-t-il lâché, marqué par l’émotion.

"L’avoir gagnée avec le PSG, c’est fort, et en même temps normal"

Habitué des finales de Coupe de France – il en a remporté deux en tant que joueur (1993, 1995) et une en tant que coach (2010) avec le PSG –, Antoine Kombouaré a tout de même assuré que celle-ci avait une saveur toute particulière pour lui. "L’avoir gagnée avec le PSG, c’est fort, et en même temps normal. A Nantes, avec les difficultés monstrueuses qu’on a rencontrées la saison dernière, se retrouver aujourd’hui à faire une très bonne saison et être en finale, c’est complètement différent."

"Hier (dimanche), quand j’ai regardé Bordeaux-Nice, j’ai compris que quand vous jouez avec énormément de pression (les Girondins se battent pour leur survie en Ligue 1, ndlr), pour des salariés, la vie d’un club…, a-t-il poursuivi. Nous, on joue une finale, c’est un moment exceptionnel. Qu’est-ce qu’on risque?"

Egalement interrogé sur sa composition d’équipe pour samedi, Kombouaré a révélé déjà la connaître "à un ou deux postes près". Et avoir déjà choisi le nom de son gardien titulaire, sans le dévoiler. "Je sais que j’aurai le meilleur gardien possible." Le numéro 2, Rémy Descamps, a joué tous les matches de Coupe depuis le début de la compétition.