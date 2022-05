Coupe de France: la Fédération salue la prestation "remarquable" de Stéphanie Frappart

Arbitre de la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes, Stéphanie Frappart s'est dite satisfaite de sa prestation, marquée par le pénalty sifflé contre l'OGCN. La Fédération a trouvé sa prestation "remarquable."

Samedi soir au Stade France, Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer une finale de Coupe de France, remportée par les Canaris (1-0). Une rencontre remportée par le FC Nantes face à Nice, grâce à un but de Ludovic Blas sur pénalty. La conséquence d'une main d'Hicham Boudaoui dans la surface de réparation. Une décision de l'arbitre centrale vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Mais en coulisses, elle a finalement très peu été abordée. Stéphanie Frappart a vite constaté sur le terrain que le joueur niçois a "bougé son bras dans le sens du ballon". Ce dernier n'a pas contesté le pénalty.

La Fédération satisfaite de sa performance

À son retour au vestiaire, Madame Frappart s'est dit très satisfaite de sa prestation qualifiée aussi de "remarquable" par la Fédération Française de Football (FFF). Surtout qu'elle était aussi observée par la FIFA et l'UEFA. Dans le bureau des arbitres, elle a reçu la visite du Président de la République qui l'a félicité. Avant la rencontre, Stéphanie Frappart avait expliqué qu'elle ne faisait pas attention aux critiques.

"Je n'ai aucun réseaux sociaux, je lis très peu la presse. Je suis plutôt axée sur la partie technique et les feedbacks que je peux avoir avec la fédération. J'ai la confiance de la fédération, de l'UEFA et de la Fifa. Pour moi, je reste sur la partie terrain et je fais plutôt abstraction à tout ce qui est polémique ou discussions autour de mes performances", avait confié l'arbitre en conférence de presse.