Nantes: Kombouaré très flou sur son avenir après la victoire en Coupe de France

Malgré le triomphe du FC Nantes samedi en finale de la Coupe de France (1-0 contre Nice), et le retour du club en Europe la saison prochaine, Antoine Kombouaré n'est visiblement pas sûr de rester. Ses relations avec Waldemar Kita sont assez fraîches.

Avec lui, les supporters nantais ont retrouvé le sourire. Nommé sur le banc des Canaris le 11 février 2021 après le fiasco Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a réussi des prouesses en peu de temps. Il a d'abord sauvé de justesse son club formateur des affres de la relégation avec un succès en barrages contre Toulouse. Certains pensaient alors que l'effet Kombouaré allait retomber. Au contraire, le Kanak a continué à imposer son style et faire progresser son équipe cette saison. Jusqu'au bonheur total. Samedi soir, dans un Stade de France où Nantes a en plus gagné la bataille des tribunes, ces Canaris remplumés ont remporté leur quatrième Coupe de France (après 1979, 1999 et 2000), en venant à bout de décevants Niçois (1-0).

"C’est pour ça qu’on fait ce métier, a savouré Kombouaré en zone mixte. On souffre beaucoup mais je signe quand il y a ces petits moments de bonheur indescriptibles. C’est mon plus beau trophée en tant qu’entraîneur, de loin. Gagner avec le PSG ça marque. Mais avec Nantes c’est au-delà, c'est autre chose, c’est une façon de dire merci à ce club. Donner un trophée à cette ville, je ne peux pas être plus fier. J’ai payé ma dette. On a payé la dette de tous les mecs du Pacifique passés par Nantes : Karembeu, Vahirua… Mes petits frangins pourront dire qu’on a payé notre dette et qu’on ne doit plus rien au FC Nantes. On ne peut plus nous réclamer quoi que ce soit, c’est fini." Faut-il y voir un indice sur son avenir alors que ses relations avec le président Waldemar Kita sont décrites comme assez fraîches ?

"Je ne m'entends pas toujours bien avec le président"

Les Nantais joueront-ils la Ligue Europa avec lui la saison prochaine ? "Je ne sais pas, c’est encore indécis, a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Ouest-France. On aura le temps de parler de tout ça. (...) On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça." Sous contrat jusqu'en 2023, il a répété ces dernières semaines qu'il ne voulait pas parler de son cas personnel. Waldemar Kita, lui, serait prêt à le garder encore "20 ans", comme il l'a récemment confié sur RMC chez "Rothen s'enflamme". Les deux hommes ont pourtant peu de contacts.

"C'est aussi la victoire des supporters, ce sont des gens ont énormément souffert. C'est vrai que sous la présidence de Kita ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont fait comme moi, ils ont compartimenté. Moi je ne m'entends pas toujours très bien avec le président. Mais j'ai mis de côté et ce qui m'intéresse c'est porter haut les couleurs du FC Nantes", a insisté Kombouaré samedi soir au micro de France 3. Après le départ déjà acté de Randal Kolo Muani, libre, et ceux redoutés de certains cadres (Alban Lafont, Ludovic Blas...), voir partir celui qui a relancé un monument en péril du football français serait un sacré coup dur pour le FCN. Les prochains jours permettront sans doute d'en savoir plus.