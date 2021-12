Coupe de France: Rennes élimine Lorient dans le choc breton entre clubs de Ligue 1

Rennes s’est tranquillement imposé contre Lorient (1-0) ce samedi, lors des 32es de finale de Coupe de France. Le défenseur Warmed Omari est l’unique buteur de ce match maîtrisé par les protégés de Bruno Genesio. Lorient s'enfonce dans la crise.

Un deuxième club de Ligue 1 passe à la trappe. Après le petit exploit de Nancy, tombeur de Troyes à huit contre onze, Rennes a éliminé Lorient ce samedi lors des 32es de finale de Coupe de France. Le seul choc entre clubs de Ligue 1 a débouché sur une victoire assez tranquille des coéquipiers de Gaëtan Laborde (1-0).

Si l’ancien joueur de Montpellier n’a pas marqué dans ce derby breton mais a affiché une belle activité. Unique buteur de la rencontre Warmed Omari a donc envoyé l’équipe entraînée par Bruno Genesio vers les seizièmes de finale.

"Dans ces matchs-là, on est jamais à l'abri. On n'a pas réussi à mettre le deuxième but mais on est qualifié et c'est ce que l'on voulait faire, s'est félicité Jonas Martin après la victoires des siens sur Eurosport. On se relance après la défaite contre Nice. [...] On veut gagner et enchaîner les victoires. On ne prend du plaisir qu'avec des vicitoires."

Premier but pro pour Omari, Salin sort blessé

Au coup d’envoi, Bruno Genesio n’avait presque pas fait tourner son équipe pour ce match de coupe. Seul l’expérimenté Romain Salin prenait place dans les buts rennais à la place d’Alfred Gomis. L’habituel titulaire a rapidement retrouvé sa place sur le terrain après la blessure de sa doublure.

Sur une passe anodine, l’ancien de Guingamp et du Sporting Portugal a ressenti une douleur, probablement due à une légère torsion, et a demandé à sortir après seulement 33 minutes de jeu.

Avant ce coup du sort, il n’avait pas été inquiété et Rennes avait déjà trouvé la faille pour prendre les devants dans ce match face aux Merlus. Sur un corner de Benjamin Bourigeaud, les Lorientais n’ont pas réussi à se dégager.

Après une première tentative de Flavien Tait contrée, Warmed Omari a récupéré le ballon et a tranquillement ajusté Matthieu Dreyer (1-0, 21e). Le défenseur central de 21 ans, apparu à 18 reprises cette saison toutes compétitions confondues, a inscrit son premier but chez les professionnels.

Lorient inquiète, Rennes se reprend

Dominateurs mais pas assez efficaces dans la zone de vérité, les joueurs rennais n’ont pas réussi à se mettre à l’abri avec un deuxième but. Heureusement pour eux, les Lorientais de Christophe Pélissier n’ont pas montré grand-chose. Sur la lancée de leur huit défaites en dix matchs de Ligue 1, les Merlus ont signé une prestation des plus ternes. Incapables de gagner le moindre match depuis le 22 septembre, et un succès contre Nice, Lorient fait de plus en plus peur. Le club morbihannais n’a marqué que six buts sur les douze dernières rencontres et en a encaissé 24 sur la période.

"Rennes a eu beaucoup le ballon. On voulait être solide derrière mais c’est dommage de prendre ce but, a réagi le Lorientais Léo Pétrot sur Eurosport. On court après le score mais on a montré un autre visage que lors des derniers matchs. On est déçus de ne pas passer, on a poussé à la fin mais ce n’est pas passé. On a des moyens de faire mieux."

Enzo Le Fée face à Lovro Majer lors de Rennes-Lorient en Coupe de France © Icon Sport

A l’inverse, le Stade Rennais connaît un automne assez convaincant. Si les défaites contre Lille et Nice ont empêché les partenaires de Lovro Majer de conserver la deuxième place de Ligue 1, les Bretilliens produisent un bon football.

Tranquille vainqueur de Lorient ce samedi soir en Coupe de France, Rennes a bien préparé son déplacement à Monaco mercredi prochain. En cas de victoire à Louis-II, le groupe de Bruno Genesio passera sereinement les fêtes. De son côté, Lorient devrait encore s’enfoncer dans la zone de relégation à moins d’un exploit face au PSG.