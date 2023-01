Coupe de France: face à Chambéry, Aubagne jouera aussi pour Adel, ancien jeune de l’OM tué par balles

Aubagne (National 2) jouera son match de Coupe de France face à Chambéry, dimanche, en pensant fort à Adel Santana Mendy (22 ans), attaquant mort le 23 décembre dernier après avoir reçu une balle perdue.

Deux semaines après le drame, la douleur reste intense. Adel Santana Mendy (22 ans) sera dans les pensées de tout un club, Aubagne Football Club (AFC, National 2), lors du 32e de finale de la Coupe de France face à Chambéry (National 3) dimanche (18h). Le 23 décembre dernier, l’attaquant est mort devant son immeuble de la cité Méditerranée (14e arrondissement de Marseille), victime d’une balle perdue.

"Il est mort pour rien, c’est une victime complète"

"Adel c’est un dommage collatéral, il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, témoigne, ému, son entraîneur Mohamed Sadani à RMC Sport. C’était une personne très sérieuse, respectueuse, qui ne fumait pas, ne buvait pas. C’est lié à l’éducation par sa maman. C’était un sportif accompli qui s’entraînait tous les jours, qui avait un avenir dans le football parce qu’il avait un potentiel énorme. C’est l’un des dommages collatéraux qu’on a dans les quartiers nord de Marseille. La vérité a été révélée au cours des différentes enquêtes. Adel n’a pas de casier judiciaire. Il est mort pour rien, c’est une victime complète."

Il laisse derrière lui une famille et un club en deuil. Joueur prometteur passé par le centre de formation de l’OM, il était un garçon très attachant et apprécié au point d’avoir son propre chant chez les supporters sur l’air de Susanna (morceau sorti en 1984 par le groupe néerlandais The Art Company) devenu "Santana".

L’AFC aimerait désormais sacraliser la 29e minute, en hommage à son numéro, en faisant reprendre cet air au public. Cela sûrement le cas dimanche (18h) au stade Lattre-de Tassigny où il était devenu un chouchou en quelques mois. L’attaquant avait rejoint le club l’été dernier en suivant son entraîneur Mohamed Sadani en provenance de Marignane.

"Ce qui est important pour le staff et les joueurs, ce n’est pas de dire: ‘on va jouer le match pour Adel’, on va le jouer pour passer, poursuit le technicien. Il faut avoir une pensée continue pour Adel tout au long de la saison et la prochaine aussi." Depuis le drame, l’entraîneur confie d’ailleurs faire régulièrement référence à son ancien protégé. "Je ne me ménagerai pas d’en parler, promet-il. Chaque personne gère les choses en fonction de sa personnalité, je suis très attaché aux relations humaines. Je lance des anecdotes aux joueurs sur Adel parce qu’on a partagé plein de choses et j’aurais aimé en partager encore."

"On y pense beaucoup dans les vestiaires, conclut Adama Soumaré, latéral gauche de l’équipe. C’était un très bon joueur, on était proche de lui. On va tout donner pour Adel."