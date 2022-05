Coupe de France: favorable à la sonorisation des arbitres, Frappart n'aura pas de micro pour la finale

Interrogée par Europe 1, Stéphanie Frappart s'est dit favorable à la sonorisation des arbitres mais celle qui sera au sifflet ce samedi de la finale de Coupe de France ne devrait pas porter de micro.

Stéphanie Frappart sera au sifflet ce samedi soir, au Stade de France, pour arbitrer la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Si sa nomination n'a pas été forcément très bien accueillie par tous les acteurs, la principale intéressée souhaite faire "abstraction à tout ce qui est polémique ou discussions" autour de ses performances.

Ces dernières semaines, la LFP et le diffuseur Prime Vidéo ont permis de tester la sonorisation des arbitres en Ligue 1. Un dispositif qui pourrait permettre de mieux comprendre les choix de Stéphanie Frappart. "Normalement, je n'aurais pas de micro parce que pour l'instant, la FIFA et l'IFAP, qui sont les garants des lois du jeu, ne le permettent pas, a-t-elle indiqué à Europe 1. Peut-être qu'on aura des micros à l'avenir comme on a eu les drapeaux électroniques, le système de communication entre nous ou le VAR. Peut-être qu'à moyen ou long terme, il y aura cette possibilité de micro mais aujourd'hui, ce n'est pas possible sur les compétitions."

"On n'a jamais été réfractaire ou contestataire par rapport à ça"

"Sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances. Elle est amplement méritée", indiquait Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, dans un communiqué de la FFF, pour justifier le choix de Stéphanie Frappart. Des supporters de l'OGC Nice ont lancé une pétition pour contester cette nomination, après deux matchs cette saison où les Aiglons estiment avoir eu des faits de match en leur défaveur.

Quant à sa position sur le sujet, Stéphane Frappart se dit favorable à cette nouveauté technique: "En tant qu'arbitre, on est toujours ouvert à tout ce qui peut aider et contribuer au rayonnement du football. On n'a jamais été réfractaire ou contestataire par rapport à ça, a poursuivi l'arbitre de 38 ans sur la sonorisation. Par contre, il faut nous donner les moyens et bien cadrer les choses. Il y en a qui ne seraient pas opportuns pour le public. De regarder un match de football avec tous les commentaires des arbitres, ce n'est peut-être pas opportun mais on pourrait peut-être ouvrir le micro dans certaines situations où ça le serait."