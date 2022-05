Nice-Nantes: "J'ai la confiance de la fédération, de l'UEFA et de la Fifa", Frappart répond aux critiques

Désignée arbitre de la finale de la Coupe de France malgré de nombreuses critiques, Stéphanie Frappart se défend face à la presse à la veille de la rencontre entre Nice et Nantes.

Stéphanie Frappart reste concentrée sur le terrain. Désignée pour la finale de la 105e Coupe de France, l'arbitre de la dernière finale de la Coupe du monde féminine ne fait pas attention au contexte qui entoure sa nomination pour la rencontre entre Nice et Nantes.

"Je n'ai aucun réseaux sociaux, je lis très peu la presse. Je suis plutôt axée sur la partie technique et les feedbacks que je peux avoir avec la fédération. J'ai la confiance de la fédération, de l'UEFA et de la Fifa. Pour moi, je reste sur la partie terrain et je fais plutôt abstraction à tout ce qui est polémique ou discussions autour de mes performances", a expliqué Stéphanie Frappart en conférence de presse.

Un choix discuté par certains observateurs

L’arbitre de 38 ans, visage devenu familier des amateurs de Ligue 1, ne cesse de gravir les échelons depuis plusieurs années. "Stéphanie fait des matchs de Ligue 1 toutes les semaines, on ne comprend pas la contestation. Tous les ans, des clubs réagissent sur la désignation de l’arbitre", affirmait un connaisseur du dossier à la Fédération lors de l'officialisation de la nouvelle. "Sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances. Elle est amplement méritée", indiquait Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, dans un communiqué de la FFF.

Le choix de Stéphanie Frappart a été notamment discuté sur la Côte d'Azur, où l'OGCN a eu des faits de match en sa défaveur à deux reprises en Ligue 1. Une pétition avait même été lancée par les supporters pour contester ce choix, mais Christophe Galtier et Julien Fournier avaient joué l'appaisement. "Je considère que Stéphanie Frappart fait partie des meilleures arbitres du championnat. On a eu des désaccords lors des matchs et Strasbourg et Brest mais si elle a été nommée pour arbitrer cette finale c’est que tout le monde lui fait confiance sur sa capacité à tenir un match comme celui-ci", affirmait l’entraineur niçois.