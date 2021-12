Coupe de France: l'OL "prend acte" des sanctions, des plaintes déposées

L’OL a réagi mardi aux sanctions de la Commission de discipline de la FFF, qui a exclu les Lyonnais et le Paris FC de la Coupe de France. Lyon dit prendre acte de cette décision, sans annoncer d'appel.

L’OL a réagi mardi à la sanction prononcée la veille par la Commission de discipline de la FFF, qui exclu le Paris FC et l’OL de la Coupe de France. "L’Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la FFF et poursuit son travail d’identification des personnes impliquées dans les incidents lors du match PFC-OL", a écrit le club lyonnais dans un communiqué, qui n’évoque pas un éventuel appel de cette sanction.

Le 17 décembre dernier, lors du 32e de finale de Coupe de France, de violents incidents avaient éclaté à la mi-temps dans les tribunes du stade Charléty, entrainant un arrêt de la rencontre alors que le score était de 1-1. La Commission de discipline de la FFF a décidé lundi que les deux équipes étaient exclues de la compétition. Nice, qui devait affronter le vainqueur de ce match, est donc directement qualifié pour les huitièmes de finale.

Quatre plaintes déposées

Dans son communiqué, l’OL insiste sur son travail d’identifications des supporters violents: "Sans minimiser le comportement inacceptable de l’ensemble des individus impliqués, et sans attendre, l’Olympique Lyonnais a pris les décisions les plus importantes en matière de sanctions des supporters incriminés. D’ores et déjà, quatre plaintes nominatives, accompagnées d’interdictions de stade, ont été déposées. Elles visent aussi bien des supporters individuels que des responsables de groupes. D’autres plaintes suivront et l’Olympique Lyonnais fera preuve de la plus grande fermeté".

"L’Olympique Lyonnais va poursuivre son travail et espère que les enquêteurs et la justice l’aideront dans l’identification des fautifs, mais aussi en prononçant de lourdes sanctions contre tous les hooligans impliqués, de Paris comme de Lyon", ajoute également l’OL.

De son côté, le Paris FC réfléchit à faire appel de ces sanctions, selon les informations de RMC Sport. Le club parisien a également écopé de cinq matchs de suspension du stade Charléty.