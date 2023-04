Coupe de France: l’OL s’excuse après l’élimination contre Nantes… et assure travailler "à des changements majeurs"

L’Olympique Lyonnais a manqué l’occasion de sauver sa saison mercredi soir en s’inclinant 1-0 sur la pelouse du FC Nantes en demi-finale de Coupe de France (1-0). Ce jeudi matin, le club rhodanien a tenu à envoyer un message à ses supporters.

Sauf remontée fantastique en championnat dans le sprint final, la saison de l’OL a vraisemblablement pris fin ce mercredi soir. Alors que les Lyonnais, empêtrés à la 9e place de Ligue 1, avaient l’occasion de sauver leur saison sur la pelouse de la Beaujoire en demi-finale de Coupe de France, le FC Nantes a stoppé leur rêve de titre en s’imposant 1-0.

Au lendemain de cette énorme désillusion, le club rhodanien a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il s’excuse auprès de ses supporters. Conscient d’être passé à côté de son rendez-vous, l’OL assure tout de même que des "changements majeurs" ont été enclenchés depuis plusieurs mois.

"Pour vous, pour l’OL, nous nous devons de redoubler nos efforts"

"Merci à nos supporters d’avoir répondu présents et d’avoir été nombreux à faire le déplacement. Nous n’avons pas été à la hauteur de votre soutien. Depuis des mois nous travaillons à des changements majeurs, mais cela n’a pas été suffisant, écrit l’OL sur Twitter. Pour vous, pour l’OL, nous nous devons de redoubler nos efforts. Nous allons jeter toutes nos forces dans la bataille pour que ces 9 derniers matchs nous permettent de montrer un autre visage pour construire l’avenir."

Les Lyonnais sont actuellement à huit points de Lille et de la 5e place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Au cours des neuf dernières journées, ils auront donc besoin d’un petit miracle pour s’éviter une deuxième saison consécutive sans Coupe d’Europe.

"On savait ce qu'ils allaient proposer. Mais comme on n'a pas su les jouer dans le combat physique et athlétique... Il aurait fallu proposer autre chose dans le jeu. J'aurais pu mettre encore plus d'attaquants, ça n'aurait pas changé. Ils ont été plus fort dans l'impact, ils ont sauté plus haut, a déploré Laurent Blanc en conférence de presse mercredi soir après l’élimination face aux Canaris. Malgré tout, le match est gagné par un geste technique d'un joueur de classe. Ca nous réconforte un peu. Sans ce geste de classe, on pouvait finir à 0-0." Pas sûr que cette justification suffise à remonter le moral des supporters lyonnais.