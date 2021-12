Coupe de France: la belle célébration des Jumeaux de M'zouazia avec les supporters de Bordeaux

Après leur lourde défaite contre Bordeaux (10-0) en Coupe de France, les joueurs des Jumeaux de M'zouazia se sont offerts une belle communion avec les supporters du kop sud du Matmut Atlantique, dimanche.

La rencontre a viré à la démonstration. Mais cela n’a pas empêché les joueurs des Jumeaux de M'zouazia de profiter de chaque instant, dimanche lors de leur 32e de finale de la Coupe de France contre Bordeaux (10-0). A l’issue de la rencontre, les Mahorais, pensionnaires de R1, sont revenus sur la pelouse pour s’offrir une belle communion avec les supporters du kop Sud. Ils ont chanté en leur compagnie avant de recevoir une belle ovation des supporters girondins.

Quelques minutes plus tôt, les joueurs de Mayotte s’étaient lourdement inclinés face aux hommes de Vladimir Petkovic, avec notamment un quadruplé de Mbaye Niang. L’équipe s’était déjà offerte une virée en métropole lors du 7e tour avec un succès contre le club breton de Pledran (5-1), puis au 8e tour, encore en Bretagne, avec une victoire contre Plancoët (3-1), disputé à Roudourou.

Un parcours historique

Ils quittent la compétition avec un joli souvenir en poche et un parcours historique puisqu’ils n’étaient jamais allés aussi loin. Le gardien, Makarara, en a récolté un de plus en obtenant le maillot de Gaëtan Poussin, titulaire dans le but bordelais à la place de Benoît Costil.

Bordeaux, de son côté, a égalé le record de la plus large victoire de son histoire (avec un succès contre le Stade Française en 1965). "Les objectifs qu’on s’était fixés sont atteints: passer le tour, mettre des buts, ne pas en prendre, reposer quelques joueurs, s’est réjoui Vladimir Petkovic, entraîneur, à l’issue de la rencontre. En ayant vu beaucoup de matchs ces derniers jours, ce n’est facile pour personne. Ça nous apporte beaucoup de confiance évidemment, et j’ai pu faire quelques expériences. Ce qui me plaît, c’est qu’on a beaucoup créé, qu’on a été très professionnels jusqu’à la fin."