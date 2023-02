Coupe de France: la bourde sur le tirage au sort des quarts de finale

Le commentateur du dernier huitième de finale Lorient-Lens diffusé jeudi soir en direct sur beIN Sports a annoncé deux mauvaises affiches pour les quarts avant de s’excuser et de dévoiler les bonnes rencontres.

On a connu tirage au sort plus limpide. Le tirage des quarts de finale de la Coupe de France avait lieu ce jeudi soir sur France 3, en même temps que le début du dernier huitième entre Lorient et Lens, diffusé sur beIN Sports. Aux commentaires de cette affiche qui se déroulait au Moustoir, le journaliste Christophe Josse a dévoilé aux abonnés le tirage pendant la rencontre. S’il a bien annoncé OM-Annecy et Toulouse-Rodez, il s’est revanche trompé en annonçant Lyon-Nantes et le vainqueur de Lorient-Lens contre Grenoble. Rappelons que les Grenoblois se rendront sur la pelouse de l'OL et que Nantes, tenant du titre, briguera une place en demie contre le vainqueur de Lorient-Lens.

Djibril Cissé a "repêché" Clermont

En réalité, le tirage n’avait pas encore débuté et le journaliste a en fait révélé le tirage au sort fictif qui a lieu avant le tirage officiel. Après s’être rendu compte de son erreur, il a présenté ses excuses et annoncé les bonnes affiches des quarts.

Un peu avant, sur le plateau de Tout le sport, sur France 3, Djibril Cissé ne s’était peut-être pas bien remis de ses émotions de la veille au stade Vélodrome. Au moment de tirer la boule de Grenoble, l’ex-buteur de l’OM a annoncé "Clermont Foot 38", au lieu de Grenoble… Or le club auvergnat a été éliminé dès les 32es de finale par le club de R1 de Strasbourg Koenigshoffen.