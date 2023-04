Coupe de France: la grogne des supporters toulousains sur les billets pour la finale

Toulouse a lancé, mardi à 17 heures, sa billetterie pour la finale de la Coupe de France face à Nantes, prévue le 29 avril prochain au stade de France. Si pour le moment les seuls abonnés du TFC y ont accès, ceux-ci ont fait remonter plusieurs soucis, notamment des placements aléatoires dans la tribune leur étant réservée.

Cinq jours après sa qualification à suspense contre Annecy (1-2) pour la finale de la Coupe de France, Toulouse a lancé mardi à 17 heures sa billetterie à destination des supporters abonnés au TFC. L'ambition est simple : recouvrir de violet l'enceinte du stade de France le 29 avril prochain face à Nantes pour pousser les joueurs de Philippe Montanier vers le titre.

Un placement aléatoire qui ne plaît pas aux abonnés toulousains

Hier, donc, ils ont été nombreux à se ruer sur le site de la billetterie pour acheter leur précieux sésame, dont les prix varient entre 25 et 115 euros. Mais rapidement, quelques couacs sont venus amoindrir leur enthousiasme, notamment concernant leur placement en tribunes. Plusieurs groupes de supporters ont fait remonter qu'ils avaient été éparpillés de façon aléatoire dans le stade, allant jusqu'à se retrouver en "virage haut", d'autres en "virage bas", sans possibilité de choisir sa position. Un problème relayé par le site de supporters LesViolets.com : "En clair, pour le même prix, un supporter pourra se retrouver tout en bas de la tribune... ou tout en haut. Problème, le kop, habituellement placé en virage Brice Taton, sera en tribune basse. Des gens ne voulant pas chanter ou être debout pourront donc se retrouver en plein milieu des NVDRS."

"Pour gagner au Stade de France, le TFC aura besoin du Virage Brice uni"

De la même façon, des familles abonnées au TFC pourraient se retrouver éparpillées un peu partout dans le stade. Autant d'incompréhensions que les supporters ont souligné sur les réseaux sociaux. "Depuis des mois, le TFC communique à outrance autour de notre virage, et maintenant que notre club a rendez-vous avec son histoire, la direction a fait le choix de la division", pointe notamment un membre des NVDRS (ex-Indians). "Aucune raison recevable ne nous a été donnée pour justifier ce choix. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de faire marche arrière et de revoir le système d'attribution afin de réunir notre tribune. Pour gagner au Stade de France, le TFC aura besoin du Virage Brice uni et indivisible."

Pour le moment, le TFC n'a pas réagi. Peut-être que le club pourra corriger le tir lors des phases de vente attendues ces prochains jours. Les places grand public sur le site du Téfécé seront disponibles à l'achat à compter du samedi 15 avril à 18 heures, et cela pendant un peu plus de 48 heures. Un dernier créneau sera ouvert sur le site de la FFF quelques jours plus tard pour la billetterie générale de cette finale de la Coupe de France.