Montpellier-Toulouse: un supporter s'en est pris physiquement à l'entraîneur-adjoint toulousain

Selon Midi-Libre, un supporter de Montpellier s’est introduit sur le terrain à la fin du match contre Toulouse (1-2) dimanche et s’en serait pris physiquement à l'entraîneur adjoint.

Les choses ont dérapé dimanche lors du match entre Montpellier et Toulouse (1-2). Selon Midi-Libre, un homme d’une trentaine d’années s’est introduit sur le terrain à la 89e minute de jeu, s’est approché du banc toulousain et s’en serait pris physiquement à l’entraîneur-adjoint de Philippe Montanier. Le journal ne donne pas l’identité du membre du staff mais il pourrait s’agir de l’Espagnol Carles Martinez Novell nommé adjoint du TFC en décembre dernier après la mise à pied de Michaël Debève.

Deux hommes interpellés

Selon le quotidien, le supporter a rapidement été maîtrisé par les agents de sécurité avant d’être interpellé par la police nationale, puis d’être placé en garde à vue. Un autre supporter s’est aussi retrouvé dans la même situation après être entré sur la pelouse, maillot du Maroc sur le dos, pour enlacer Zakaria Aboukhlal, international marocain de Toulouse.

Il régnait une certaine tension dans ce derby de l’Occitanie dont le scénario n’a pas trop plu à Michel Der Zakarian, entraîneur de Montpellier, qui a taclé la façon de jouer de Toulouse et l’arbitrage. "On a dominé dans les vingt premières minutes, ensuite, on a été un peu plus brouillon dans le jeu, a déclaré l’entraîneur du MHSC. On a été moins juste dans nos choix et dans le jeu. On fait toujours une touche de trop, on a proposé un jeu plutôt haché. La façon de jouer de Toulouse, qui triche pas mal, nous a aussi gênés."

"On s’est énervé, a conclu l’entraîneur. L’arbitre ne siffle pas, ne met pas les cartons. Il n’a pas fait jouer d’arrêts de jeu en première période, seulement trois minutes en fin de match. Ce n’est pas l’arbitre qui nous fait perdre le match, c’est nous qui le perdons. On a fait beaucoup de mauvais choix, lui aussi."