Coupe de France: la proposition originale du FC Nantes pour faire lever le huis clos contre Lens

Le FC Nantes doit disputer son quart de finale de Coupe de France contre Lens à huis clos, la faute à une sanction datant de la finale remportée la saison dernière. Mais les Canaris ont une idée pour éviter que la Beaujoire ne sonne complètement creux le 1er mars prochain.

Le FC Nantes ne compte pas lâcher le morceau. Sanctionné d'un match à huis clos après l'utilisation d'engins pyrotechniques lors de la finale de la Coupe de France contre Nice en mai dernier, le FC Nantes aimerait que la Fédération française de football (FFF) revienne sur sa décision.

Afin d'avoir un stade plein le 1er mars prochain lors du quart de finale contre Lens, Waldemar Kita, le président des Canaris, propose de reverser l'intégralité de la recette (environ 1 million d'euros) au football amateur. La FFF ne s’est pas encore prononcée sur cette proposition, même si cette dernière a peu de chances d’aboutir, au risque de créer une jurisprudence.

Kombouaré veut "mettre la pression"

En réaction à l'utilisation d’engins pyrotechniques au Stade de France il y a neuf mois, l’instance avait condamné Nantes à une amende de 50.000 euros, à un match ferme de fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur en Coupe de France et donc surtout à un match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile du club en Coupe de France. Or, cette saison, les Canaris se sont toujours qualifiés hors de leurs bases. Après avoir sorti Viré et Thaon à l’extérieur, ils ont éliminé Angers aux tirs au but au stade Raymond-Kopa la semaine dernière.

"Le hic, c’est d’être la maison sans nos supporters, a déploré Antoine Kombouaré en fin de semaine dernière en conférence de presse. Je compte sur les journalistes notamment pour mettre un peu la pression. Est-ce qu’on peut faire en sorte que la décision soit cassée ? Non ? C’est triste un quart de finale joué à huis clos total…" Le technicien peut en tout cas compter sur ses dirigeants pour essayer de faire bouger les choses.