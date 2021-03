Coupe de France: le Canet presse Mohamed Henni de tenir son drôle de pari

Invité de l'After Foot ce dimanche sur RMC, le manager de Canet-en-Roussillon a rappellé à l'influenceur Mohamed Henni sa promesse réalisée avant cette défaite de l'OM (2-1): à savoir, se balader nu dans le centre-ville du club des Pyrénées-Orientales!

C'est l'exploit de ces 16es de finale de Coupe de France. Canet-en-Roussillon, club de National 2 soit la quatrième division française, a éliminé dimanche soir une décevante équipe de l'OM (2-1). Un exploit inimaginable réalisé dans le sillage de Jérémy Posteraro, auteur d'un premier but somptueux sur coup-franc.

"Si tu m'entends Momo, on t'attend à poil"

A l'issue de cette rencontre mémorable, le manager Jordi Delclos est revenu avec amusement sur certains messages pessimistes pour le club de Canet. "On s'est pas mal fait chambrer sur les réseaux sociaux. J'attends Mohamed Henni à poil à Canet! (rires). Si tu m'entends Momo, on t'attend à poil, a ironisé Delclos ce dimanche soir lors de l'After sur RMC. On va bien rigoler."

Avant la partie, le célèbre influenceur marseillais Mohamed Henni avait prévenu. "Si l'OM perd contre Canet-en-Roussillon, je viens en personne au Canet et je traverse tout le centre-ville tout nu, avait lâché Henni sur ses réseaux sociaux. La vie de ma mère, je fais tout le centre-ville à poil en cavalant. Ce sera rapide, il fait 10 mètres."

Une promesse qui ressort désormais après la victoire de Canet. Dans sa traditionnelle vidéo d'après-match, Mohamed Henni a cassé une nouvelle fois sa télévision. "On a perdu contre des saisonniers, on a perdu contre des plagiers. C'est grave, on est nuls, a-t-il pesté. On perd contre Andrézieux, contre Carquefou, c'est quoi la prochaine? Il y a un incendie à l'OM."

De son côté, loin des agitations marseillaises, le Canet-en-Roussillon rêve tout haut maintenant. Le club de National 2, par l'intermédiaire de ses deux présidents, a affirmé sa volonté de recevoir le PSG pour le prochain tour. Le tirage au sort aura lieu ce lundi, qui sera dans tous les cas historique, pour une première participation à ce stade de la compétition.