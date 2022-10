Coupe de France: le casse-tête de la diffusion télé du 7e tour, qui marque l'entrée des clubs de L2

Faute de diffuseur, la Fédération française de football a oeuvré pour qu'un maximum de monde puisse suivre les différents matches du 7e tour, qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Un accord de diffusion vient d'être trouvé, non sans mal.

Les clubs de Ligue 2 entrent en lice, les choses commencent à devenir très sérieuses en Coupe de France. Pour autant, la Fédération française de football n'a toujours pas trouvé de diffuseur. En attendant de trouver une solution à long terme, les matches seront disponibles sur différentes plateformes, notamment celle de la FFF.

Le duo France TV-Eurosport, habituel diffuseur de la compétition populaire, a répondu à la consultation pour les quatre prochaines saisons, mais en proposant, selon L'Equipe, seulement autour de 15 millions d'euros annuels, loin des 21 millions d'euros par an du contrat précédent. Sans surprise, le comité exécutif de la FFF a déclaré l'appel d'offres "infructueux". Depuis, la situation est totalement bloquée, même si les différentes parties gardent espoir de trouver un accord dans les prochaines semaines, toujours selon le média.

Des matches sur FFF TV, d'autres sur les canaux régionaux ou des clubs

Une solution de secours vient d'être trouvée pour le 7e tour, qui débute le week-end prochain, selon L'Equipe. La Fédération française a décidé de produire et de programmer, sur son site FFF TV, cinq matches en direct pour permettre leur exposition: AS Saint-Étienne (L2)-Rodez AF (L2) ; Orvault Sport (R1)-Stade Lavallois (L2) ; Valenciennes (L2)-Red Star (N) ; FC Chambly (N2)-Amiens SC (L2) et US Saint-Malo (N2)-SM Caen (L2).

En outre, la FFF va permettre aux ligues et aux clubs de retransmettre les rencontres sur leurs plateformes digitales. Le match entre le Stade Bordelais (N2) et les Girondins de Bordeaux sera par exemple accessible via la chaîne YouTube des Girondins.

Une autorisation exceptionnelle a aussi été accordée aux antennes régionales d'Outre-Mer. Elles pourront diffuser en direct les finales régionales ayant lieu en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, mais aussi les trois matches des équipes de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie qui ont lieu en métropole.