Liverpool: Leboeuf menacé de mort après des commentaires sur Alexander-Arnold

Dans un entretien avec un site de paris sportifs, Frank Leboeuf révèle avoir été la cible de menaces de mort après des commentaires sortis de leur contexte sur l'état de forme du joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Le champion du monde 1998 a voulu remettre les choses au point. Ce mardi dans un entretien accordé à Fair Betting Sites, un site anglais de paris sportifs, Frank Leboeuf a révélé avoir été l'objet d'abus en ligne, d'accusations de racisme et même de menaces de mort après avoir émis un commentaire le mois dernier sur la forme du défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

"Je ne l'ai jamais comparé à un joueur de Championship, je n'ai jamais dit cela"

À l'origine de la controverse, des médias auraient rapporté une phrase prononcée par l'ancien joueur de Chelsea et de l'OM selon laquelle il expliquait que l'international anglais (17 sélections) était "un défenseur de niveau Championship" (l'équivalent de la D2 anglaise). Or ce dernier affirme ne jamais avoir dit cela.

"Je suis en colère contre les médias anglais qui retiennent la moitié de mes propos et l'accomodent à leur sauce. J'ai dit : 'Trent Alexander-Arnold, j'aime ce gars. J'aime son état d'esprit, sa mentalité et ce qu'il apporte offensivement. C'est équitable de le critiquer défensivement si, par ailleurs, vous le complimentez sur le fait qu'il est une vraie menace offensivement.' (...) La phrase selon laquelle je l'ai comparé à un joueur de Championship est fausse, je n'ai jamais dit cela et ne serais jamais aussi irrespectueux envers lui."

"Défendre n'est pas dans son répertoire car ce n'est pas l'objectif de sa position, qui a beaucoup évolué"

Il évoque ensuite un commentaire émis par Rio Ferdinand, expliquant que Leboeuf n'était pas un bon défenseur. "C'est son opinion et ce n'est pas totalement faux. Je n'étais pas le meilleur défenseur du monde mais j'avais plus de connaissances sur comment défendre qu'Alexander-Arnold parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas car ce n'est pas l'objectif de sa position, qui a beaucoup évolué. Ce n'est plus la priorité aujourd'hui, avec des latéraux offensifs. Défendre n'est pas dans son répertoire mais ce qu'il peut faire, et sait faire, ce sont des courses fantastiques, des passes longues et des centres de qualité car ce sont là ses réelles qualités."

"Ces commentaires à propos de Trent ont été sortis de leur contexte et m'ont valu d'être traité de raciste, et j'ai aussi reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Je déteste cela, et ce n'était pas justifié car en aucun cas il ne s'agissait d'une attaque personnelle envers lui", conclut-il.