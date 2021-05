Coupe de France: le gros coup de gueule Rothen contre la FFF sur la date de la finale PSG-Monaco

Après la qualification de l’AS Monaco pour la finale de la Coupe de France jeudi soir face à Rumilly (5-1), Jérôme Rothen a exprimé dans l'After sur RMC son incompréhension sur le choix de la FFF de maintenir la finale entre l’ASM et le PSG mercredi prochain, entre deux journées de Ligue 1 décisives dans la course au titre et à la Ligue des champions.

C’est la semaine de tous danger. Entre le sprint final pour le titre et la Ligue des champions lors des deux dernières journées de Ligue 1 et la finale de la Coupe de France PSG-Monaco mercredi soir, les enjeux seront énormes. La pression aussi.

Compte tenu de son statut, l'équipe de Mauricio Pochettino est l’équipe qui le plus à perdre. Mais l'ASM qui brigue une place en C1 a aussi des ambitions. Entre les deux derniers matchs des championnats, les deux formations vont donc s'affronter mercredi soir au Stade de France pour la finale de la Coupe. Un timing qui interpelle et énerve Jérôme Rothen : "Je ne comprends pas ! Les dates ? On est bloqué par quoi derrière ? Est-ce qu’il y a un club français qui est concerné par la finale de la Ligue des champions (le 29 mai à Porto) ? Tu n’es pas obligé de disputer la finale à la même heure, tu peux la jouer le lendemain."

"Scandaleux"

Si la date de la finale fut actée longtemps avant l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City, Jérôme Rothen fustige le manque de souplesse de la FFF : "Il faut s’adapter aux situations, on n’est pas figé, a-t-il poursuivi jeudi soir dans l'After sur RMC. On subit les choses ! Ce n’est pas un problème de Stade de France ou d’organisation… " Et Rothen de demander : "Tu ne peux pas anticiper depuis un mois quand tu vois que c’est une possibilité d’avoir une finale Monaco-PSG ? Et une possibilité que ces deux équipes jouent quelque chose en championnat ce qui est leur cas ? Eh bien je trouve ça scandaleux qu’ils te foutent un match un mercredi soir entre les deux dernières journées !"