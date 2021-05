Coupe de France: "Nous serons outsiders", Monaco laisse la pression au PSG avant la finale

Satisfait par la qualification de l’AS Monaco pour la finale de la Coupe de France obtenue jeudi soir face à Rumilly (5-1), l’entraîneur de la Principauté Niko Kovac se réjouit à l’idée de retrouver le PSG mercredi prochain au Stade de France. Mais l’ex-coach du Bayern Munich aborde la rencontre dans la peau d’un outsider. Et ses joueurs aussi.

Monaco tient sa finale. L’ASM n’a pas tremblé face à Rumilly. Les joueurs de Niko Kovac ont dicté leur loi, celle du plus fort, face à la formation de National 2 jeudi soir en demi-finale de Coupe de France (victoire 5-1). Avec cette victoire, les Monégasques peuvent rêver d’un trophée mercredi prochain lors de la finale au Stade de France. Mais il faudra s’imposer face au PSG, tombeur de Montpellier mercredi et qui jouera très gros après son élimination en Ligue des champions. "Je suis heureux de revenir à Paris et disputer cette finale contre le PSG qui est une belle équipe, a commenté l’ancien entraîneur du Bayern après la rencontre. L'objectif était de faire revenir Monaco au premier plan voire de remporter un trophée. Nous sommes déjà européens et nous avons une belle opportunité de gagner un trophée."

"Continuer à rêver"

Kovac considérerait-il la Coupe comme un bonus ? Pas sûr, mais il laisse volontiers la pression à Kylian Mbappé et ses partenaires, en danger en championnat et qui peuvent craindre une saison sans titre : "Nous serons outsiders, annonce le technicien de la Principauté. Les joueurs veulent continuer à grandir et aller le plus haut possible. Il faut continuer à rêver." Aurélien Tchouameni va dans le même sens : "Le PSG ça reste quand même la meilleure équipe de notre championnat sur le papier, juge le milieu de terrain. Ils ont des joueurs de classe mondiale donc je pense qu’on va être outsiders. A nous de mettre en place ce qu’on sait faire et ce qu’on a fait depuis le début de saison pour essayer de les embêter et de gagner ce match." Avant la finale de la Coupe de France, Monaco accueillera Rennes dimanche soir avec pour objectif de garder sa 3eme places en Ligue 1.