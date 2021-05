Ligue des champions: la finale Manchester City-Chelsea se disputera finalement à Porto

L’UEFA a annoncé ce jeudi que la finale de la Ligue des champions opposant Manchester City à Chelsea initialement programmée le 29 mai à Istanbul se disputera à Porto, au Portugal. Une relocalisation qui s’explique par les restrictions sanitaires en Turquie et qui permettra à 12.000 supporters britanniques d’assister à la rencontre à l’Estadio do Dragao.

Après Lisbonne, Porto. Le Portugal aime la Ligue des champions. Après le Final8, épilogue inédit de la C1 la saison dernière, la crise sanitaire a une nouvelle fois conduit les dirigeants de l’UEFA à organiser la finale au Portugal, à l’Estadio do Dragao de Porto. Manchester City et Chelsea, les deux finalistes, devaient initialement se retrouver le 29 mai au stade Atatürk d'Istanbul (en direct sur RMC Story et RMC Sport 1).

Mais la crise sanitaire du Covid-19 et la présence de deux clubs anglais en finale ont une nouvelle fois chamboulé les plans de l’UEFA. "Suite à la décision du gouvernement britannique de placer la Turquie sur sa liste rouge des destinations de voyage Covid-19, organiser la finale là-bas aurait signifié qu'aucun des supporters nationaux des deux clubs n'aurait fait le déplacement, indique l’instance européenne. Après un an de blocage des supporters dans les stades, l'UEFA a estimé que tout devait être fait pour que les supporters des deux équipes finalistes puissent assister à la finale."

12.000 billets en vente pour les supporters

La piste Wembley a un temps été évoquée en vue d’une relocalisation. Des discussions ont eu lieu mais des problèmes de mises en quarantaine ont conduit les dirigeants à écarter cette piste. C’est finalement le Portugal, une destination sur la liste verte pour l'Angleterre, qui a été retenu. Les personnes qui effectueront le déplacement n’auront pas besoin d’être placées à l’isolement à leur retour au Royaume-Uni.

L’UEFA annonce que 6.000 places pour chacune des deux équipes seront mis en vente dès ce jeudi. Au moins 12.000 spectateurs pourraient donc assister à la finale au stade du Dragon de Porto (50.000 places). "La capacité du stade pour le match sera finalisée et confirmée en temps voulu en coopération avec les autorités portugaises et la FPF", précise l’UEFA.