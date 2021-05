Ligue 1: comment Lille réagit aux propos de Mbappé

Si les déclarations de Kylian Mbappé sur l'éventuel titre du LOSC en Ligue 1, mercredi après la victoire du PSG contre Montpellier en Coupe de France, ne sont pas passées inaperçues, elles n'ont pour autant choqué personne dans le vestiaire lillois.

Une petite phrase, et de nombreuses réactions. Les mots de Kylian Mbappé, après la victoire face à Montpellier mercredi en demi-finale de Coupe de France, ne sont pas passés inaperçus. Interrogé à chaud, le champion du monde français avait un peu minimisé la performance du LOSC en Ligue 1, et son éventuel titre. "On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu, a-t-il lancé. Pas eux qui l'auront gagné."

L'attaquant du PSG a ensuite précisé sa pensée dans un message sur Instagram: "Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables." De quoi se faire pardonner auprès des Dogues? Il n'y en avait pas besoin.

"C’est plus une maladresse qu’autre chose"

Du côté de Lille, certains joueurs ont pu échanger ce jeudi sur cette phrase de l’international français. Mais ces mots n'ont choqué personne. "Franchement on s’en fout, confie un joueur. On est concentrés sur nous-mêmes et sur notre objectif de gagner le titre, rien de plus. C’est plus une maladresse qu’autre chose. Mbappé est un bon mec sur le terrain. Ce qu’il dit n’est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser."

Un coéquipier abonde: "On fait une saison magnifique, maintenant on doit terminer le travail. Mbappé a le droit de le penser. Nous aussi, si nous avions perdu moins de matchs, comme contre Nîmes, nous aurions plus de points. Après ce qu’il dit est légitime, le PSG n’est pas fait pour perdre autant dans la saison." Autant dire que les propos de Kylian Mbappé ne serviront pas à Christophe Galtier pour motiver ses joueurs face à l’ASSE.