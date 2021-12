Coupe de France: le match Cannet-Rocheville-Marseille se jouera au Vélodrome

L'ES Cannet-Rocheville n'étant pas en mesure d'accueillir l'Olympique de Marseille pour leur match de Coupe de France le 19 décembre prochain, l'OM a décidé d'accepter d'organiser la rencontre au stade Vélodrome.

Le psychodrame des derniers jours va pouvoir prendre fin. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille a finalement accepté d'organiser au stade Vélodrome le match des 32e de finale de la Coupe de France entre l'ES Cannet-Rocheville et l'OM le dimanche 19 décembre. Jusque-là, le club de National 3 (5e division) se disait incapable d'acueillir l'OM pour cette rencontre, car son stade n'est pas homologué pour un match de Coupe de France.

L'OM craignait des pertes à hauteur de 200.000 euros

Les dirigeants et élus locaux ont organisé une conférence de presse à l'hôtel de ville du Cannet ce lundi matin, pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation. "Nous nous sommes rapprochés de différents clubs pour utiliser leur stade et la participation financière est particulièrement lourde", expliquait ce matin Michèle Tarabot, députée des Alpes-Maritimes et président de la majorité municipale.

Lundi 29 novembre, c'est le directeur sportif du club, Christian Lopez, qui s'était exprimé dans l'After Foot sur RMC en proposant à l'Olympique de Marseille d'organiser la rencontre au stade Vélodrome, un rêve pour les joueurs de l'ES Cannet-Rocheville. Mais le club olympien ne s'y retrouvait pas financièrement et craignait des pertes à hauteur de 200.000 euros.

Objectif 16e de finale

En effet, les coûts d'organisation (350 000 euros) de ce match ne seraient pas couverts si 15 000 personnes - ce qui équivaudrait à des recettes de 200.000 euros - venaient assister à la rencontre. Mais l'OM a fini par céder et décidé "d'assumer certaines pertes financières liées à l'organisation du match".

Pour faciliter l'organisation et réduire les coûts, l'OM n'ouvrira pas toutes les tribunes du stade et le club avisera selon l'influence. La rencontre entre les deux équipes va donc pouvoir se dérouler le 19 décembre prochain au stade Vélodrome. L'OM tentera de rejoindre les 16e de finale après avoir été éliminé à ce stade de la compétition l'an dernier par le club de Canet-Roussillon (1-2).