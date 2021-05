Coupe de France: les compos de Rumilly Vallières-Monaco

Le GFA Rumilly-Vallières, équipe de quatrième division, affronte l'AS Monaco, actuel troisième de Ligue 1, dans la deuxième demi-finale de la Coupe de France. Le match se déroule à Annecy. Pour l'occasion, le club de la Principauté a aligné un onze de départ mixte.

L'exploit ou la logique? Le GFA Rumilly-Vallières (National 2) affronte l'AS Monaco (Ligue 1) ce jeudi soir (21h15), pour rejoindre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Celle-ci aura lieu mercredi prochain, au Stade de France.

Pour en arriver là, Rumilly-Vallières a réussi une belle performance au tour précédent, en sortant le Toulouse FC, actuel troisième de Ligue 2. Avant cela, la modeste équipe s'est notamment défaite dans l'ordre de Limonest (N3), Saint-Priest (N2), Prix-les-Mézières (N3), Annecy (N1) et Le Puy (N2). La Coupe de France est la seule compétition qu'elle dispute depuis plusieurs mois, en raison de l'arrêt des championnats amateurs à cause de la situation sanitaire.

En pleine course pour une qualification en Ligue des champions via la Ligue 1, l'AS Monaco doit gérer les ressources physiques de son effectif. Le club de la Principauté s'est ainsi mis dans une "bulle de performance" au village d'Eze (Alpes-Maritimes), afin de préparer au mieux cette rencontre, mais aussi la réception du Stade Rennais pour la 37e journée et le déplacement à Lens pour l'ultime acte du championnat. Et en cas de victoire, il faudra donc ajouter au calendrier la finale du 19 mai.

Les équipes de départ:

GFA Rumilly-Vallières: Delaunay - Boinali, Lévêque, Ribeiro, Bozon - Gay, Peuget, Guillaud, Cottin - Liongo Aduma, Moke Nkedi.

AS Monaco: Majecki - Sidibé, Disasi, Matsima, Ballo-Touré - Matazo, Fabregas, Tchouaméni, Martins - Volland, Ben Yedder.