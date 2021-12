Coupe de France: les supporters lillois interdits de déplacement pour le derby à Lens

Le derby Lens-Lille, le 4 janvier prochain en Coupe de France, se jouera sans supporters lillois, à qui l’accès à Lens et au stade Bollaert sera interdit par un arrêté préfectoral, annonce La Voix du Nord.

Un derby de plus sans supporters visiteurs. En seizièmes de finale de Coupe de France, le RC Lens recevra le Losc à Bollaert, le 4 janvier. Mais la rencontre se disputera sans supporters lillois. D’après La Voix du Nord, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, via un arrêté pris ce jeudi 23 décembre, d’interdire l’accès à Lens et plus particulièrement au stade à l’ensemble des supporters du LOSC.

La préfecture a pris ses dispositions suite aux incidents intervenus lors du dernier match de Ligue 1 entre les deux équipes nordistes. Le 18 septembre, déjà au stade Bollaert, les supporters lillois avaient invectivé les Lensois, qui avaient ensuite pénétré sur le terrain à la mi-temps pour tenter de rejoindre la tribune visiteurs.

Interdiction pour les Lillois de se trouver aux abords du stade

Du 4 janvier à 6h au 5 janvier à 6h, il sera donc "interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du LOSC, ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Bollaert-Delelis de Lens et à ses abords". Il sera aussi interdit de circuler ou stationner sur la voie publique dans un large périmètre autour de l’enceinte lensoise.

Les supporters des deux clubs, qui se réjouissaient d’un derby supplémentaire dans la saison grâce au tirage au sort de la Coupe de France, seront donc privés d’une partie de l’intérêt de cette rencontre, où ne seront présents que les Lensois.