Losc: un supporter condamné pour avoir exhibé ses parties intimes lors du derby

Un supporter lillois qui avait exhibé ses parties intimes lors de Lens-Lille a été condamné par le tribunal correctionnel à 500 euros d'amende et à 18 mois d'interdiction de stade pour tous les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France de Lens et Lille.

Un supporter lillois qui a exhibé ses parties intimes lors du match Lens-Lille, remporté par les Lensois le 18 septembre dernier (1-0), a été jugé ce mardi par le tribunal correctionnel de Bethune. Il a été condamné à 100 jours-amende à cinq euros, 18 mois d’interdiction de stade pour tous les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France du LOSC et du RC Lens et 18 mois d’interdiction de se présenter aux centres d’entrainement des deux clubs.

La condamnation sera inscrite au casier judiciaire. La LFP et le LOSC se sont constitués parties civiles et ont reçu chacun un euro de dédommagement et 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les deux clubs sanctionnés par la LFP

Lors du derby entre Lens et Lille, la partie avait été interrompue après l'envahissement de terrain de certains supporters sur la pelouse de Bollaert. Alors que six personnes avaient été blessées après des jets de sièges, la commission de discipline de la LFP avait frappé fort quelques semaines après les incidents entre Nice et Marseille. Lens avait été sanctionné de deux matchs à huis clos, tandis que le LOSC était suspendu de parcage visiteurs.

À l'occasion de cette soirée agitée, un autre supporter avait été condamné à huit mois de prison avec sursis, 1.500 euros de compensation à la victime et une interdiction de stade de 18 mois pour avoir arraché un siège avant de le lancer en bas de la tribune.