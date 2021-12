Mercato: "Un viking au Racing", Lens officialise la signature de Berg

Grand talent du football norvégien, Patrick Berg s’est engagé comme prévu avec le RC Lens. Le milieu de 26 ans a signé jusqu’en 2026 en provenance du FC Bodø/Glimt. Il s’agit de la première recrue du mercato hivernal lensois.

Sixième de Ligue 1 à une journée de la trêve, le RC Lens a de grandes ambitions pour la deuxième partie de saison. Près de deux semaines avant l’ouverture officielle du mercato, le club Sang et Or a officialisé sa première recrue. Una arrivée qui n’est pas surprenante, puisqu’il s’agit de Patrick Berg, annoncé depuis quelques jours. Le milieu norvégien s’est engagé jusqu’en 2026.

"Excellente vision du jeu", "QI football très développé"

Ce lundi, Lens a publié une vidéo pour annoncer "un viking au Racing". Dans son communiqué, le club nordiste présente son nouveau numéro 6 comme "doté d’une excellente vision du jeu" et qui "fait preuve de beaucoup de justesse dans les transmissions de balle". Ce "QI football très développé" avait été élu meilleur joueur du championnat norvégien pour ses performances sous le maillot du FC Bodø/Glimt dont il était devenu le capitaine.

Champion national pour la deuxième fois de suite il y a quelques jours, Patrick Berg a déjà connu 9 sélections avec la Norvège et avait participé fin octobre à la démonstration de son équipe face à Roma en Conference League (6-1). Il indique sur le site du club avoir "suivi les matchs de l’équipe, surtout les trois derniers contre Clermont, Nantes ou Paris. Lens est une formation très attractive qui envoie du jeu, le match contre Paris était incroyable à regarder dans une ambiance folle".

"J'aime cette philosophie"

"J’ai eu le sentiment que tout le monde voulait jouer au football, avec le souci de bien ressortir le ballon. J’aime cette philosophie et j’ai hâte de m’entrainer avec l’équipe", a-t-il ajouté, alors que son directeur général Arnaud Pouille s’est lui aussi montré ravi de ce renfort: "Patrick est un joueur international qui est resté fidèle à Bodø/Glimt tout au long de sa carrière, malgré les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet, ce qui en dit long sur son investissement et sa fidélité. Son intelligence sur le terrain comme en dehors et sa détermination faciliteront pour sûr son acclimatation et son intégration".