Coupe de France: Monaco écarte Amiens sans trembler et décroche le premier billet pour les demi-finales

Grâce à sa victoire 2-0 face à Amiens ce mardi, l'AS Monaco a décroché le premier billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Le club du Rocher sera opposé à l'un des vainqueurs des matchs Bergerac-Versailles, Nice-Marseille et Nantes-Bastia.

Nouvelle satisfaction pour l'AS Monaco. Quatre jours après avoir vaincu l'Olympique Lyonnais en championnat (2-0), le club de la Principauté s'est défait mardi soir de l'Amiens SC (2-0) en quarts de finale de la Coupe de France. Il jouera donc le 1er ou 2 mars pour une place en finale de la compétition. "On a fait le job", s'est réjoui Ruben Aguilar après la rencontre sur Eurosport.

Dominateurs, mais bousculés par les Picards qui évoluent d'habitude en Ligue 2, les Monégasques de Philippe Clement ont profité de l'ouverture du score précoce d'Aurélien Tchouaméni (5e). L'international français a fait la différence sur une reprise de volée, après un corner joué en deux temps et mal repoussé par la défense adverse. La mise à l'abri s'est produite en seconde période: Kevin Volland s'est chargé d'inscrire le deuxième but d'un plat du pied, à la suite d'une excellente incursion de Maghnes Akliouche (55e). Ce jeune milieu de 19 ans honorait sa première titularisation. Il s'était jusqu'alors contenté de quatre entrées en jeu.

Nice-Marseille mercredi soir

Quant aux Amiénois, les occasions manquées face à Vito Mannone en première période suscitent des regrets. "C'est dur d'être éliminés, mais on avait une équipe organisée en face, a déploré l'attaquant sénégalais Aliou Badji. On a fait de notre mieux, mais on n'a pas eu la chance de concrétiser. C'était trop dur. (...) On s'est battus jusqu'à la fin du match".

Les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent mercredi. D'abord avec l'affiche des "petits poucets" de National 2 entre Bergerac et Versailles (18h30), puis avec le choc entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille (21h15). Le tirage au sort des demi-finales se déroulera après cette rencontre à l'Allianz Riviera, alors que le 4e et dernier match, entre le FC Nantes et le SC Bastia, est prévu jeudi soir (21h).