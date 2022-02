Nice-OM: Rivère exhorte le public niçois à prouver qu'il est "un beau public"

Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, s'est confié à Nice-Matin en prévision du choc qui attend son club en quart de finale de la Coupe de France, face à l'OM. Le boss des Aiglons a voulu lancer un message d'apaisement après les débordements inacceptables qui avaient entaché le match aller en Ligue 1, à l'Allianz Riviera.

Sentant l’effervescence monter en tribunes, Jean-Pierre Rivère sent poindre la menace. Le président niçois met en garde ses supporters contre d’éventuels comportements susceptibles de mettre les acteurs de la rencontre en danger, et le club en mauvaise posture. Nice reçoit l’OM en quart de finale de la Coupe de France mercredi. Et le spectre des débordements survenus lors du match en Ligue 1 plane au-dessus de cette belle affiche entre le 2e et le 3e de Ligue 1.

"Ce match contre l’OM sera scruté par beaucoup de gens et diffusé en clair, sur France 3, prévient Rivère dans les colonnes de Nice-Matin ce mardi. Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification. Dans ce cas-là, et uniquement, ce sera une belle soirée." La Ligue 1 a été le théâtre d’incidents graves dès le mois d’août à Nice, où une bagarre impliquant des supporters, des joueurs et des membres des staffs techniques avait éclaté sur la pelouse de l'Allianz-Riviera.

Rivère: "Qu'on parle de football"

Après plus d'une heure et demie d'interruption, la rencontre a été définitivement arrêtée, les Marseillais refusant de reprendre le jeu. "Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse, a confié Rivière. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri." Le 9 septembre, la commission de discipline a infligé à l'OGC Nice un retrait de deux points (dont un avec sursis) ainsi que le huis clos total de son stade pour trois matches.

Le match contre l’OM a été rejoué le 27 octobre à Troyes à huis clos (1-1). “Les sanctions peuvent faire très mal. Il faut que tout le monde en soit conscient. On l’a également vu en Coupe de France avec les éliminations du Paris FC et Lyon”, rappelle Jean-Pierre Rivère. Le président du club souhaite "qu’on parle de football, que les joueurs soient encouragés peu importe le scénario du match". Et surtout, "il faut que tout se passe bien et, donc, que ce derby se joue dans un bon état d’esprit. Il y a aura des familles, des enfants qui viennent voir un spectacle et rien d’autre".