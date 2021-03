Coupe de France: Monaco écarte Nice sans trembler et file en 8es

Supérieur à Nice, Monaco s’est aisément imposé ce lundi soir à l’Allianz Riviera (0-2) et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe de France. L’ASM rencontrera le FC Metz au prochain tour.

Après la défaite à Strasbourg mercredi en Ligue 1 (1-0), Niko Kovac avait évoqué la thèse de "l’accident". Au vu de ce que ses joueurs ont proposé cinq jours plus tard, lors du derby azuréen face à Nice (0-2) en 16es de finale de la Coupe de France, on ne peut que lui donner raison. Supérieure à des Aiglons trop timorés, l’AS Monaco, sans Wissam Ben Yedder au coup d’envoi mais avec Stevan Jovetic en pointe, s’est imposée grâce à des buts de Kevin Volland (0-1, 29e) et Ruben Aguilar (0-2, 87e).

"Ça a aussi permis aux joueurs qui jouent moins de se montrer"

A l’image de ce qu’ils proposent en championnat, où ils occupent une quatrième place pas volée, les Monégasques ont été forts collectivement face à un 5-2-3 niçois qui n’a que trop rarement été dangereux, si ce n’est sur ce poteau trouvé par Kasper Dolberg (62e). "On a su relever la tête et jouer sur nos qualités, savourait Fodé Ballo-Touré après la rencontre, sur Eurosport 2. On a eu beaucoup de situations, on a su aller chercher la victoire et faire plaisir à nos supporters. Ça a aussi permis aux joueurs qui jouent moins de se montrer." Cesc Fabregas a notamment été bon dans le cœur du jeu.

Heureusement pour Nice, Walter Benitez a lui fait son match (11e, 13e, 59e, 90e). Mais les Aiglons n’y arrivent décidément pas à l’Allianz Riviera, où ils concèdent leur 11e défaite de la saison, après 2 en Ligue Europa et 8 en Ligue 1. Sans beaucoup d’occasions mais en maîtrisant leur sujet, les joueurs de Kovac rejoignent le FC Metz en 8es de finale, qui doivent se dérouler en semaine, le 7 avril. Seule ombre au beau tableau monégasque: le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni est sorti sur une blessure musculaire en première période.

