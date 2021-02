Monaco-Brest: Kovac ne veut pas entendre parler du titre en Ligue 1

Niko Kovac, l’entraîneur de l’AS Monaco, qui n’en finit plus de gagner cette année (2-0 face à Brest), a pour première ambition de distancer le cinquième dans son dos au classement. Mais comme l’appétit vient en mangeant...

Monaco a signé contre Brest (2-0) une neuvième victoire en dix matches de Ligue 1 pour coller au trio de tête. Après un probant succès sur la pelouse du PSG, Monaco confirme ses ambitions de podium et impose même un train d’enfer à ses rivaux, digne d’un prétendant au titre. Un thème qu’on se garde d’aborder sur le Rocher. "Oui, il est encore trop tôt", a estimé Niko Kovac. Avec un immense sourire, symbolique de l’état d’esprit qui anime les Monégasques, lancés à pleine balle dans cette dernière ligne droite.

Kovac: "On a eu beaucoup d'occasions"

"Comme je l’ai déjà dit. Nous devons d’abord prendre de l’avance sur le cinquième, a expliqué Kovac en conférence de presse. Nous devons prendre les choses les unes après les autres. Il était important aujourd’hui de montrer un autre visage offensif. Les joueurs ont fait 90 minutes parfaites aujourd’hui. On a eu beaucoup d’occasions, le gardien adverse a été fabuleux. Cela montre qu’on a bien joué devant. C’est ce que je voulais voir. On ne voulait pas jouer avec moins de qualité et de passion qu’à Paris."

Grâce à des buts de Stevan Jovetic (75e) et Kevin Volland (89e), l'ASM (quatrième) revient provisoirement à hauteur de l'Olympique lyonnais (troisième), attendu à Marseille (21h) dans la soirée, et à trois longueurs du leader, Lille, qui reçoit Strasbourg.

Au stade Louis-II, le but du Monténégrin Stevan Jovetic a fini par battre Gautier Larsonneur qui avait tout arrêté jusqu'alors, notamment un penalty de Wissam Ben Yedder (30e), son premier manqué en 11 tirs depuis qu'il est monégasque.