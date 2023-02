Coupe de France: pourquoi le choc OM-PSG se joue sans le VAR

En Coupe de France, l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est mise en place qu'à partir des quarts de finale. Ce qui explique pourquoi François Letexier n'a pas pu revoir les images sur le penalty accordé à l'OM face au PSG en huitièmes.

Les spectateurs présents ce mercredi soir devant le choc OM-PSG, en huitièmes de finale de la Coupe de France, ont pu se poser la question. Après avoir désigné le point de penalty pour une bousculade de Sergio Ramos sur Cengiz Ünder dans la surface, à la 29e minute, pourquoi l’arbitre François Letexier n’a pas consulté le VAR ? Tout comme lors de la main d'Achraf Hakimi en début de match.

>> EN DIRECT - Suivez le choc OM-PSG

Le VAR n'arrive qu'en quarts

Pourquoi l’arbitrage vidéo n’a pas été sollicité pour revoir les images de l’action comme c’est le cas chaque week-end en Ligue 1 ? Tout simplement parce que le VAR n’est mis en place en Coupe de France qu’à partir des quarts de finale. C’est un choix de la Fédération française de football. Les huitièmes de finale, comme les tours précédents, se disputent donc sans assistance vidéo à l’arbitrage.

Au Vélodrome, François Letexier n’a pas hésité en accordant un penalty aux Marseillais après le contact entre Ramos et Ünder. Dans une ambiance folle, Alexis Sanchez en a profité pour ajuster Gianluigi Donnarumma et délivrer le Vélodrome (31e). Son 11e but pour son 27e match disputé sous le maillot marseillais. Fautif sur l’ouverture du score, Ramos s’est bien rattrapé en égalisant au bout du temps additionnel de la première période. Sur un corner de Neymar, l’Espagnol s’est élevé dans les airs pour claquer une tête décroisée et tromper Pau Lopez (45e+2).

Pour rappel, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France sera effectué jeudi à 20h45 avant le dernier huitième opposant Lorient à Lens (21h).