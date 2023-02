Ligue des champions: quand Donnarumma fait un tweet à la gloire du Bayern

À neuf jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (à suivre sur RMC Sport 1), le community manager de Gianluigi Donnarumma a lancé les hostilités en publiant par erreur un message saluant la victoire du Bayern face à Wolfsbourg.

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich est déjà lancé sur les réseaux sociaux. À huit jours des retrouvailles des deux équipes au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions, un tweet a beaucoup amusé les internautes. Sur les coups de 20h45 ce dimanche, Gianluigi Donnarumma a posté un message saluant la victoire... des Bavarois, vainqueurs de Wolfsbourg en fin d'après-midi (2-4).

"Trois points dans la poche", a écrit l'Italien, accompagné de photos de Matthijs De Ligt. Se rendant compte de l'énorme erreur, le community manager a alors supprimé la publication, avant de la poster sur le bon compte, celui du défenseur néerlandais (les deux joueurs font partie de l'écurie de Rafaela Pimenta, qui a repris le portefeuille de Mino Raiola).

Donnarumma pas au mieux avant la C1

Propulsé gardien numéro un du PSG cette saison par Christophe Galtier après une saison en alternance avec Keylor Navas sous les ordres de Mauricio Pochettino, l'ancien gardien du Milan AC (23 ans) a montré de nombreux signes de fébrilités dans sa cage lors des derniers matchs, notamment dans les airs et dans son jeu au pied. Des points négatifs soulignés par Christophe Lollichon, l'ancien entraîneur des gardien du club de la capitale.

"Il y a des petites erreurs techniques sur des centres aériens avec deux touches de la main. Je trouve que parfois pour aller au sol il n’efface pas suffisamment, il n’enlève pas assez vite sa jambe pour aller au sol, a-t-il observé sur RMC. C’est assez aléatoire avec lui alors qu’il peut prendre une place gigantesque. Et puis je trouve aussi que dans les un-contre-un, quand on voit des types comme Mike Maignan, Brice Samba ou Illan Meslier ne pas donner de solution à l’adversaire et ces mecs-là sont énormes."

Auteur de 10 clean sheet en Ligue 1 (sur 22 matchs), l'Italien n'a pas réussi à garder sa cage inviolée en Ligue des champions (sept buts encaissés en six rencontres).