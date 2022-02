Coupe de France: pourquoi Mbappé a débuté le match contre Nice sur le banc

Mauricio Pochettino a expliqué pourquoi Kylian Mbappé avait débuté sur le banc le 8e de finale de Coupe de France contre Nice lundi soir, soldé par une défaite (0-0, 6-5 tab). L’attaquant parisien souffrait d’un pépin physique.

Pour affronter Nice en huitièmes de finale de Coupe de France lundi soir, Mauricio Pochettino avait opté pour une attaque composée de Messi, Icardi et Draxler. Kylian Mbappé a lui débuté sur le banc. Mais le choix de l’entraîneur du PSG était en fait plus subi qu’autre chose. En conférence de presse, l’Argentin a expliqué que l’attaquant tricolore souffrait depuis quelques jours d'une "gêne physique".

"L’accord, c’était qu’il ne démarre pas le match"

"Kylian a eu une gêne physique dans les derniers jours de la semaine. L’accord, c’était qu’il ne démarre pas le match. S’il y avait besoin qu’il fasse 30 ou 35 minutes dans le match, il pouvait les faire", a développé Mauricio Pochettino. Mbappé est entré à l’heure de jeu d’une rencontre soporifique, pour tenter de dynamiser le jeu de son équipe. Sans grand résultat. Le Parisien a tout de même transformé son tir au but, mais au terme d’un match bien terne, les Parisiens se sont inclinés (0-0, 6-5 tab) et sont éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe de France.

"On a été meilleur que Nice"

Sans Neymar, Georgino Wijnaldum et Sergio Ramos (blessés), Marquinhos, Angel Di Maria, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Abdou Diallo (en sélection), le PSG a livré une prestation inquiétante, à deux semaines de recevoir le Real Madrid en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Mais Mauricio Pochettino a préféré voir le verre à moitié plein: "concernant le match, je crois qu’on a été meilleur que Nice dans la prestation globale. Je crois qu’on méritait plus de gagner ou, en tout cas, de nous qualifier".

Cette élimination peut-elle avoir des conséquences sur la fin de saison du PSG? "Je ne sais pas", a simplement répondu l’Argentin. Les Parisiens auront la réponse rapidement, avec la confrontation contre le Real le 15 février. En attendant, ils se déplaceront à Lille dimanche (20h45), pour la 23e journée de Ligue 1.