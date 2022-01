PSG-Nice: les compos, sans Mbappé au coup d'envoi

Le PSG reçoit Nice ce lundi au Parc des Princes lors du dernier huitième de finale de la Coupe de France. Privé de nombreux joueurs dont Marquinhos, Neymar ou Keylor Navas, le club francilien affronte des Aiglons ambitieux et presque au complet. Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma est apte pour débuter ce choc alors que Kylian Mbappé est remplaçant.

Solidement installé en tête de la Ligue 1, le PSG va affronter ce lundi son premier poursuivant: l’OGC Nice. Mais pour ce duel disputé au Parc des Princes dès 21h15, l’équipe francilienne n’aura pas le droit à l’erreur lors de ce huitième de finale de la Coupe de France.

>> PSG-Nice en direct

En cas de défaite, les Parisiens prendront la porte et n’enchaîneront donc pas un troisième titre consécutif dans la compétition. Privé de nombreux cadres dont Sergio Ramos, Neymar et Georginio Wijnaldum (blessés), Marquinhos ou encore Keylor Navas, Achraf Hakimi, Idrissa Gueye et Angel Di Maria, Mauricio Pochettino va aligner un onze remanié face à Nice.

Sans Mbappé mais avec Messi en attaque

Bonne nouvelle pour l’entraîneur argentin, Gianluigi Donnarumma est remis d’un pépin au mollet et débute face aux joueurs de Christophe Galtier. Le retour de l’Italien fait un bien fou à Paris qui aurait dû lancer Alexandre Letellier ou un jeune portier en cas de forfait.

En revanche, le duo composé de Lionel Messi et Kylian Mbappé n'est pas associé en attaque. Si l'Argentin est bien là, il sera associé à Julian Draxler pour l’animation offensive avec Mauro Icardi. Dans l’entrejeu, Ander Herrera et Danilo Pereira ont été choisis pour épauler Marco Verratti et aider Paris à prendre le meilleur sur les milieux niçois.

Le onze du PSG: Donnarumma - Dagba, Kimpembe, Kehrer, Mendes - Danilo, Verratti, Herrera - Messi, Icardi, Draxler.

Remplaçants: Lavallée, Letellier, Franchi, Bitumazala, Michut, Simons, Bitshiabu, Bernat, Paredes, Mbappé.

Le onze de Nice: Bulka - Lotomba, Dante, Todibo, Amavi - Kluivert, Thuram, Schneiderlin, Boudaoui - Gouiri, Dolberg.

Remplaçants: Benitez, Bard, Danilo, Daniliuc, Atal, Lemina, Brahimi, Guessand, Delort.