Coupe de France: sur quelle chaîne regarder les quarts de finale

Les deux premières affiches des quarts de finale de Coupe de France seront diffusées ce mardi sur Eurosport 2. Toulouse ouvivra le bal en déplacement face à Rumilly Vallières (18h45), alors que Canet-en-Roussillon, tombeur plus tôt de l'OM, recevra Montpellier (21h).

Encore deux victoires avant de pouvoir rêver du Stade de France. Huit équipes sont encore en course en Coupe de France et peuvent prétendre au sacre et succéder ainsi au PSG. Si le club parisien apparaît comme le favori à sa propre succession et jouera ce mercredi (18h45) face à Angers, deux premières affiches sont au menu ce mardi.

Relégué en Ligue 2 cette saison après une année catastrophique, Toulouse revit dans l'antichambre de la Ligue 1. Le Téfécé se déplacera sur le terrain de Rumilly-Vallières (N2), ou plutôt au Parc des Sports d'Annecy, pour la première rencontre de ces quarts de finale. La partie sera à suivre à partir de 18h45 sur Eurosport 2.

Nouvel exploit pour Canet-en-Roussillon face à Montpellier?

Dans l'autre match de la soirée, Canet-en-Roussillon voudra créer un nouvel exploit après avoir déjà fait tomber l'OM lors des 16es de finale. Cette fois, c'est Montpellier qui défiera cette équipe de National 2. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures et le match est diffusé aussi sur Eurosport 2.

Vainqueur ce dimanche de Saint-Etienne au terme d'un scénario renversant (3-2), le PSG recevra Angers ce mercredi, pour une rencontre débutant à 18h45 et diffusée sur Eurosport 2. Le choc de ces quarts, entre l'OL et l'AS Monaco, commencera ce mercredi à 21h10 et aura le droit à une diffusion en clair sur France 3 et aussi sur Eurosport 2;