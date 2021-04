La crise de la Super League en direct: Perez dément avoir invité le PSG et ne craint pas des sanctions

La création de la Super League par douze géants du football mondial et européen a engendré un conflit terrible entre l'UEFA et les équipes représentées. Leader des frondeurs, Florentino Perez (président du Real Madrid) assuré ne pas avoir peur des menaces de l'UEFA et d'Aleksander Ceferin. Selon le patron de la Super League, l'instance européenne n'a pas le pouvoir d'exclure les joueurs impliqués dans cette nouvelle compétition. Depuis l'officialisation de cette rupture, les supporters s'unissent pour exprimer leur mécontentement, les gouvernements montent au créneau pour soutenir les fédérations et ligues et plusieurs joueurs et clubs critiquent l'avidité qui a mené à la création de la Super League. Des joueurs comme Benjamin Pavard (Bayern Munich) ou Ander Herrera (PSG) ont rappelé l'importance de la Ligue des champions et de l'enjeu sportif à leurs yeux.