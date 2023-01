Coupe de France: un adversaire potentiel en moins pour le PSG en 16e de finale

Wasquehal (N2) a battu Reims Sainte-Anne (N3) ce mercredi en match en retard du 8e tour de la Coupe de France. Les Nordistes affronteront l’US Pays de Cassel (R1) dans trois jours pour tenter de défier le PSG en 16e de finale.

Le Paris Saint-Germain n’a plus que deux adversaires potentiels en 16e de finale de la Coupe de France. Alors que les amateurs de l’US Pays de Cassel (R1) attendaient toujours de savoir quelle équipe ils allaient affronter en 32e de finale, Wasquehal (N2) s’est qualifié aux dépens de Reims Sainte-Anne (N3) ce mercredi lors du 8e tour de la Coupe de France (0-0, 4 tab à 2).

Le 20 novembre dernier, cette rencontre entre Reims Sainte-Anne et Wasquehal avait tourné à la bagarre générale et les deux équipes avaient, dans un premier temps, été disqualifiées. Mais sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Comex de la FFF a finalement imposé de faire rejouer à huis clos et sur terrain neutre ce 8e tour.

Le PSG sera fixé samedi soir

Les vainqueurs du soir ne vont pas tarder à retrouver la Coupe de France. Le 32e de finale en retard entre l’US Pays de Cassel et Wasquehal se jouera ce samedi à 18 heures. Aux alentours de 20 heures, le PSG sera donc (enfin) fixé sur son adversaire en 16e de finale, programmé au lundi 23 janvier (20h45).