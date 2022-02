Coupe de France: Versailles chambre le PSG après son élimination

Qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe de France, le FC Versailles (National 2) s’est permis un petit message chambreur sur les réseaux à l’attention du PSG, éliminé lundi par Nice après une séance de tirs aux buts (0-0, 5 tab à 6).

Pour une fois, les espoirs de toute une région ne reposeront pas sur les épaules du PSG en Coupe de France. Le club de la capitale s’est fait sortir en 8es de finale par l’OGC Nice, lundi au Parc des Princes (0-0, 5 tab à 6). Au terme d’une prestation décevante, les coéquipiers de Lionel Messi se sont inclinés aux tirs aux buts face au Gym. Ils n’atteindront pas la finale de leur épreuve favorite pour la première fois depuis 2014. Et cette sortie par la petite porte pourrait profiter au FC Versailles.

Le club des Yvelines espère que l’absence du PSG va lui permettre de se mettre en lumière d’ici la semaine prochaine. L’équipe de National 2 s’est qualifiée pour la première fois en quarts de finale en allant s’imposer au Stadium face à Toulouse, l’actuel leader de Ligue 2 (0-1). Kapit Djoco a inscrit le but de la victoire pour les joueurs de Youssef Chibhi, qui visent une montée en National 1 à l’issue de la saison.

"On accueille tous les Parisiens"

En tant que dernier club de la région parisienne engagé en Coupe de France, Versailles a envoyé lundi soir un message à tous les supporters d’Île-de-France. En chambrant un peu les coéquipiers de Lionel Messi au passage. "Il paraît qu’on est le dernier représentant de toute une région? On aime partager. On accueille tous les Parisiens pour soutenir nos Versaillais pour les quarts de finale", a écrit l’équipe du 78 sur les réseaux.

Les Versaillais se déplaceront à Bergerac la semaine prochaine pour tenter de se hisser dans le dernier carré. Face à une autre formation amateure. "Il y aura une équipe de N2 en demi-finale, c'est une certitude, savoure Jean-Luc Arrbiart, le directeur général du club des Yvelines, dans des propos rapportés par L’Équipe. Mais je ne suis pas rassuré du tout d'aller jouer à Bergerac, vu leur parcours en Championnat et en Coupe: ils ont déjà sorti deux Ligue 1 (Metz et Saint-Étienne) et une équipe de National (Créteil). Donc respect. C'est un tirage qui n'est pas forcément facile pour nous".