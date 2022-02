PSG-Nice: "Ce n’était pas ma décision", Pochettino se dédouane après le tir au but de Xavi Simons

Le PSG s’est fait sortir par Nice en 8es de finale de la Coupe de France, lundi au Parc des Princes (0-0 5 tab à 6). Xavi Simons a manqué son tir au but lors de la séance décisive. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a expliqué qu’il n’avait pas demandé à l’attaquant de 18 ans de prendre ses responsabilités.

La première désillusion de sa jeune carrière. Xavi Simons a précipité l’élimination du PSG en ratant son tir au but face à Nice, lundi, en 8e de finale de la Coupe de France (0-0 5 tab à 6). L’attaquant de 18 ans a vu sa tentative stoppée par Marcin Bulka lors de la séance décisive. De quoi sceller la sortie de route du club de la capitale, qui ne retrouvera pas l’OM au tour suivant et ne disputera pas la finale de son épreuve favorite (pour la première fois depuis 2014).

Alors que certains cadres parisiens n’avaient pas encore tiré, beaucoup se sont interrogés sur le choix d’envoyer le jeune Néerlandais tenter sa chance. Avec le poids de tout un club sur les épaules. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à se dédouaner. "Nous avons décidé des cinq premiers tireurs entre nous avant la séance, a expliqué le coach argentin. Nous pensions pouvoir gagner avec ces cinq premiers tireurs. Ensuite, la décision a été prise au feeling par les joueurs. Ce n’est pas moi qui ai décidé de faire tirer Xavi Simons".

Pochettino garde "une confiance absolue" en ses joueurs

L’entraîneur parisien a tout de même précisé qu’il n’en tiendrait pas rigueur à l’ancien espoir de la Masia, malheureux pour le septième match de sa carrière professionnelle avec Paris. "J’ai une confiance absolue en tous les joueurs du PSG, a rappelé Pochettino. N’importe quel joueur de cette équipe peut tirer et rater. J’ai une confiance absolue en lui, au même titre que les autres. Même s’il y a de la déception, forcément, car nous sommes éliminés."

Une élimination qui tombe mal à deux semaines d’accueillir le Real Madrid, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Au terme d’un match poussif et ennuyeux, le club de la capitale ne s’est pas rassuré face à des Aiglons regroupés en défense. Avec un Lionel Messi toujours méconnaissable, un Mauro Icardi en détresse, un milieu de terrain en difficulté et un état d’esprit à revoir, le PSG a envoyé des signaux inquiétants avant de se frotter aux partenaires de Karim Benzema. Il reste un déplacement à Lille (dimanche) et un match face au Stade Rennais (le week-end du 12-13 février) pour retrouver un visage plus séduisant.

