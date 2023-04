Coupe de France: petite révolution pour la finale, l’alcool autorisé à la vente devant le Stade de France

La Préfecture de Police annonce que les supporters pourront se procurer de l’alcool aux abords du Stade de France et dans l’enceinte de Saint-Denis ce samedi soir, en marge de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.

C'est une évolution par rapport aux dernières années. Le dialogue entre la Préfecture de Police de Paris, le maire de Saint-Denis et les différents représentants a porté ses fruits. Les supporters du FC Nantes et du Toulouse FC pourront se procurer de l’alcool à l’occasion de la finale de la Coupe de France ce samedi au Stade de France.

L'alcool fort pas concerné par cette autorisation

"La vente et la consommation d’alcool, à l’exception d’alcools forts, sera autorisée à l’intérieur du stade et aux abords immédiats", est-il écrit dans le communiqué. Ainsi, les commerçants de l'avenue Jules Ferry, qui borde le stade de France, pourront vendre de l'alcool ce samedi soir, hors alcool fort. Une nouveauté qui va donc ravir les supporters des deux équipes.

Cette décision permettra également d'éviter de voir les supporters s'éparpiller dans les rues de Saint-Denis, comme cela pouvait être le cas les années passées. Les spectateurs pourront donc boire une bière avant la rencontre. Par ailleurs, il est précisé qu’un "dispositif de captation d’image par drones sera mis en place afin de détecter et prévenir les actes de délinquance, mais également détecter les troubles à l’ordre public".

La manifestation de l'intersyndicale interdite

Pour rappel, "une manifestation revendicative déclarée de 16h à 21h aux abords du Stade de France par l’Union départementale CGT 93, l’Union départementale FO 93 et l’Union syndicale Solidaires a été interdite par le préfet de police". Et ce alors que l’intersyndicale avait prévue de distribuer des cartons rouges et des sifflets devant le stade pour exprimer son mécontentement envers Emmanuel Macron, qui sera présent à Saint-Denis ce samedi soir.