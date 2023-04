Coupe de France: la préfecture de police donne les raisons du changement de protocole pour la remise du trophée

Le trophée récompensant le vainqueur de la finale de la Coupe de France, samedi entre Nantes et Toulouse, sera remis par Emmanuel Macron en tribune et non sur la pelouse. La décision émane de la préfecture de police de Paris, qui explique craindre un envahissement de terrain.

La Coupe de France sera remise en tribune et non sur le rectangle vert samedi soir, à l'issue de la finale opposant Nantes à Toulouse au Stade de France. Un changement de protocole par rapport - notamment - à l'an dernier, pour une pratique qui n'est pas une première. Mais alors que l'idée d'un lien entre cette décision et le contexte social tendu autour d'Emmanuel Macron semblait privilégiée, c'est une autre raison qui a poussé à cette décision.

"C’est le préfet de Police qui l'a imposé à la FFF"

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris donne des précisions concernant le protocole de remise du trophée. Et assure que la décision de remettre la coupe en tribune (et non sur la pelouse) émane du préfet, par crainte d'un envahissement de terrain.

"C’est le préfet de Police qui a imposé à la FFF, pour des raisons de sécurité, notamment au vu de l’envahissement de terrain et des incidents qui s’en sont suivis à la fin du match de demi-finale entre le FC Nantes et l’Olympique lyonnais, que la remise du trophée se fasse en tribune. C’est dans le même esprit et pour les mêmes raisons qu’il a demandé à la FFF que le match se tienne grilles levées dans les virages", précise le communiqué.

Une manifestation interdite par crainte de "trouble à l'ordre public"

Par ailleurs, la préfecture de police explicite les raisons qui ont poussé à l'interdiction de la manifestation organisée par l'intersyndicale et prévue aux abords du Stade de France: "Cette manifestation étant de nature à créer un trouble à l’ordre public a été interdite par le préfet de police. En effet, par nature, tout grand événement sportif, du fait des importants regroupements de personnes qu’il occasionne, n’est pas compatible avec la tenue, dans de bonnes conditions de sécurité, de manifestations à caractère revendicatif. De fait, l’organisation d’un tel rassemblement, précisément aux horaires et endroits de convergence des dizaines de milliers de supporters venus assister au match (celui-ci se jouant à guichet fermés) est de nature à bloquer l’écoulement du flux de spectateurs, notamment entre les gares de RER et métro desservant le Stade de France, avec un risque de mouvements de foule non contrôlables."

Les syndicats espérait une distribution massive de cartons rouges et de sifflets pour que les spectateurs expriment leur colère envers Emmanuel Macron durant le match. La préfecture de police rappelle que l'utilisation de sifflets en tribune est de toute façon interdite par la FFF pour ne pas perturber la tenue du match avec une volonté de ne pas avoir de "mélange de revendications politiques avec les enjeux sportifs".