Grâce à sa victoire en Coupe de France, Nantes jouera la Ligue Europa et le Trophée des champions

Si le classement de Ligue 1 ne permet pas encore de déterminer qui jouera quoi la saison prochaine, on tient déjà le nom d'un club français qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Le FC Nantes, en plus de remporter la quatrième Coupe de France de son histoire en battant Nice (1-0), décroche du même coup un billet pour la prochaine C3.

Et c'est un événement. Car le club des Canaris n'a plus disputé de Coupe d'Europe depuis 2004, avec une petite apparition en Coupe Intertoto. La Beaujoire devrait donc être absolument bouillante pour les prochaines échéances continentales.

La Ligue Europa et le Trophée des champions au programme

"Il y a un an, on pouvait crever et aller en Ligue 2. Là, on va se retrouver, en gagnant cette Coupe de France, à jouer la Ligue Europa, hallucine Antoine Kombouaré en conférence de presse. Quelqu'un me rappelait aussi que dans pas longtemps, on fera le Trophée des champions. Vous imaginez l'écart? Forcément, on a du mal à y croire."

D'autant que l'époque n'est pas la même et que lorsqu'il était joueur, Antoine Kombouaré a connu des Canaris au sommet du championnat: "C'est quelque chose, pour nous, d'exceptionnel, d'unique, presque miraculeux. Nous à l'époque, Nantes faisait partie des plus grands clubs donc se retrouver à gagner la Coupe de France, c'était assez normal. Mais aujourd'hui, avec ce que le club a connu depuis une quinzaine d'années... chapeau, résume le technicien. Mais c'est aussi la victoire des supporters, ils nous ont donné beaucoup d'énergie et de force." Rendez-vous en Ligue Europa.