Incidents Paris FC-OL: la colère de Ferracci, qui attaque très fermement Aulas

C'est un Pierre Ferracci en colère qui a répondu sur RMC ce vendredi soir, après l'arrêt définitif du match de 32es de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL. Le président du PFC a réagi aux graves incidents entre supporters qui ont éclaté à la pause et qui ont engendré l'arrêt définitif de la rencontre.

"Je suis désabusé et en colère car il y avait une belle fête à Charléty. On avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait des familles et beaucoup d’enfants. C’était un beau match et on a montré que l’on pouvait tenir la dragée haute à l’OL même si on a pris un but à la 45e minute. Et puis une bande d’abrutis a tout gâché comme d’habitude. Cette bande d’abrutis, ce sont les ultras lyonnais", a estimé le président parisien Pierre Ferracci au micro de RMC.

"L’origine des incidents est évidente, même si l’Olympique Lyonnais a déjà dû proposer une version à dormir debout, attaque Pierre Ferracci. J’ai même entendu dire que c’était une bande du PSG de la tribune Auteuil qui les avait attaqués. J’ai entendu ça dans les rangs des dirigeants lyonnais."

"Je veux bien que les responsabilités soient toujours partagées mais cela vient toujours des mêmes clubs"

Avec une cible prioritaire: Jean-Michel Aulas, tout juste sanctionné de dix matchs de suspension dont cinq ferme par la Commission de discipline de la LFP pour ses propos après les incidents entre l'OL et l'OM en Ligue 1.

"Il m’arrive de défendre Jean-Michel Aulas mais il m’arrive aussi de dire qu’il faut arrêter de délirer, tacle Pierre Ferracci. Je veux bien que les responsabilités soient toujours partagées mais cela vient toujours des mêmes clubs. Le Paris FC n’a jamais eu de problème ces dernières années et pourtant il y a aussi des matchs tendus en Ligue 2, a lâché le président du club parisien. […] Au lieu de s’insulter sur la place publique, les clubs dont l’OL et l’OM feraient bien de faire le ménage. On les connait les supporters, ils sont encore en face de moi, ils sont retenus par les forces de police. Il y a des fumigènes et ils sont en train de dégrader les installations de Charléty et il y a un feu au milieu d’eux. Les forces de police le regarde tranquillement. Il faut que Jean-Michel Aulas arrête avec les responsabilités partagées, ce n’est pas vrai. C‘est de la folie pure et simple. Il va envenimer les choses. Je lui ai dit qu’il allait faire plonger le football français s’il ne faisait pas le ménage. Il doit prendre ses responsabilités."

Jean-Michel Aulas a évoqué devant la presse des propos lui ayant été rapportés, expliquant que des supporters du PSG auraient attaqué les fans lyonnais. "C’est lui (Jean-Michel Aulas) qui est venu me dire qu’un groupe appelé Panda du PSG était venu attaquer les Lyonnais. C’est ce que lui a fait raconter sa responsable sécurité qui écumait les couloirs et les vestiaires en inventant plusieurs histoires différentes, a encore expliqué Pierre Ferracci sur RMC. La violence elle est en face de moi. Ce sont des gens qui, si on ne met pas la police en face, sont intenables. Ils peuvent parfois tomber sur des supporters parisiens qui réagissent quand des mômes prennent des fumigènes sur la tête ou que des gens tapent avec des chaînes cloutées. Jean-Michel doit prendre ses responsabilités et faire le ménage. Ces gens-là n’auraient jamais dû venir à Charléty en arrivant après 20h à la gare de Lyon. Les clubs sont responsables de leurs supporters."