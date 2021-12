Incidents Paris FC-OL: première application de la nouvelle directive sur les violences dans les stades

Le match entre le Paris FC et l'OL ce vendredi, dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France, a été définitivement arrêté après de violents incidents entre supporters dans les tribunes. Une décision finale qui s'affiche comme une première application de la nouvelle directive interministérielle actée la veille.

C'est une première qui intervient dans des circonstances que personne n'espérait revoir, au coeur d'une saison décidément bien compliquée sur le plan de la sécurité dans les stades: à peine actée, la directive interministérielle concernant la sécurité dans les stades a connu une première application ce vendredi, amenant l'arrêt définitif du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL.

Le texte n'est pourtant pas encore formellement entré en vigueur. Mais la Préfecture de Police annonce l'avoir "mis en application": "Des incidents ont eu lieu au cours du match PFC-OL entre supporters lyonnais et parisiens au stade Charléty, avec envahissement du terrain par des spectateurs. En application de la nouvelle doctrine ministérielle, et après concertation au sein de la cellule de crise, l'arbitre a décidé d'arrêter le match définitivement."

Une décision prise par l'arbitre en dialogue avec les autorités locales, qui n'a pas donné lieu à l'imbroglio de la décision concernant le match entre l'OL et l'OM en Ligue 1, interrompu pour un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Une rencontre qui avait à peine commencée et avait été définitivement stoppée... alors que le speaker avait annoncé au stade sa reprise.

Mise en place de la directive à partir du 1er janvier

La réunion jeudi matin entre les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports, ainsi que le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune et celui de la Fédération française de football Noël Le Graët, des représentants du corps arbitral, des clubs français et plusieurs préfets, avait amené plusieurs mesures fortes. Notamment la mise en place d'un nouveau protocole en cas d'incidents dans le stade, avec une cellule de crise intégrant l'arbitre et les autorités locales mais écartant les présidents de clubs.

Ce processus, dont la mise en place est prévue le 1er janvier 2022, prévoit également un délai maximal de 30 minutes pour décider de l'arrêt définitif ou de la reprise du match après les incidents. Un point qui n'a pas été respecté ce vendredi soir car la décision a mis environ 50 minutes avant d'être annoncée.