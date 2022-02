Incidents Paris FC-OL: réduction des sanctions pour le Paris FC

La Commission Supérieure d'Appel a réduit de cinq à deux matchs de suspensions le stade Charlety à la suite des incidents qui ont marqué le match de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon. Mais si les trois dernières rencontres du PFC se disputeront bien dans le XIIIe arrondissement de Paris, elle se joueront à huis clos.

La suspension pour cinq matches du stade Charléty, infligée au Paris FC après les incidents contre Lyon en Coupe de France, a été réduite jeudi en appel à deux rencontres, mais les trois dernières se joueront sans public, a indiqué le club de Ligue 2 à l'AFP. La formation francilienne avait contesté la sanction prononcée par la commission de discipline de la Fédération française de football le 27 décembre, la jugeant "injuste" et "trop radicale".

La commission supérieure d'appel lui a partiellement donné raison. Le Paris FC, troisième de L2, disputera sa deuxième rencontre délocalisée au Mans, lundi contre Ajaccio, avant de jouer les trois matches suivants (contre Quevilly-Rouen, Sochaux et Niort) de nouveau à Charléty, mais à huis clos, a indiqué un porte-parole du club, confirmant une information du quotidien L'Equipe.

Le principe d'équité "clairement bafoué"

La rencontre contre l'OL comptant pour les 32es de finale de Coupe de France, le 17 décembre au stade Charléty, a été définitivement arrêtée à la mi-temps (1-1) après des débordements violents dans les tribunes et aux abords du parcage des supporters lyonnais. Deux personnes, dont un policier, avaient été blessées. Le PFC a écopé, comme l'OL, de la perte du match et de l'élimination de la Coupe de France, en plus d'une amende de 10.000 euros.

L'appel du club ne concernait que la suspension pour cinq matches à domicile. "Le Paris FC ne manquera pas de soulever, en temps et en heure, les problèmes de gouvernance qui affectent le football français. Ces problèmes se traduisent aujourd'hui par des décisions en matière disciplinaire parfaitement inéquitables, quand on analyse le traitement d'incidents récents dans les stades", a réagi jeudi le club dans un communiqué.



Selon lui, "le principe d'équité dans le déroulement des compétitions, en l'occurrence le championnat de Ligue 2, normalement sous l'autorité de la Ligue Professionnelle de Football, est aussi clairement bafoué".